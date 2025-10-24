Bia hơi có phải là bia tươi?

(VTC News) -

Ở Việt Nam, bia hơi là thức uống quen thuộc, gắn liền với hình ảnh những quán vỉa hè đông đúc, tiếng cốc chạm leng keng, những câu chuyện rôm rả giữa bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm. Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa “bia hơi” và “bia tươi”, cho rằng hai khái niệm này là một.

Một phần nguyên nhân đến từ cách gọi dân gian. Bia hơi xuất hiện đầu tiên ở Hà Nội từ những năm 1960. Khi đó, sản phẩm mà ngày nay người ta gọi là “bia tươi” chưa xuất hiện, nên mọi người mặc nhiên coi bia hơi chính là bia tươi khi so sánh với loại bia đóng chai.

Sau này, khi các hãng bia nước ngoài du nhập, họ dùng từ “draft beer” hoặc “fresh beer” – tạm dịch là “bia tươi” – để chỉ loại bia công nghiệp rót từ keg. Do hai khái niệm đều gắn với từ “tươi”, nên không ít người tiêu dùng vẫn nghĩ rằng chúng giống nhau.

Bia hơi đựng trong cốc thủy tinh xanh nhiều bọt khí - một nét đặc biệt của Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhiều quán bia còn cố tình dùng thuật ngữ “bia tươi” để quảng cáo cho sản phẩm của mình, dù thực chất họ chỉ bán bia hơi sản xuất thủ công. Điều này càng khiến người tiêu dùng thêm nhầm lẫn.

Phân biệt bia hơi và bia tươi

Thực tế, dù đều mang lại cảm giác mát lạnh, sảng khoái và có độ cồn nhẹ, bia hơi và bia tươi lại khác nhau khá rõ về cách sản xuất, bảo quản và hương vị.

Bia hơi là loại bia chưa qua quá trình tiệt trùng hoặc thanh trùng, được lên men ở nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn. Sau khi hoàn tất quá trình lên men, bia được bơm trực tiếp vào các thùng inox hoặc bom nhôm, vận chuyển đến quán để tiêu thụ trong thời gian ngắn.

Vì không qua công đoạn tiệt trùng nên trong bia hơi vẫn còn tồn tại các tế bào men sống. Chính yếu tố này giúp bia giữ được hương vị tươi mát, bọt mịn và cảm giác “mềm” khi uống. Tuy nhiên, men sống cũng khiến bia hơi rất dễ hư hỏng nếu bảo quản không đúng cách. Thông thường, bia hơi chỉ giữ được chất lượng tốt trong vòng 24–48 giờ kể từ khi rót ra khỏi bồn.

Đó là lý do tại sao bia hơi thường chỉ được bán ở phạm vi địa phương, hiếm khi được đóng chai hoặc vận chuyển xa. Cũng vì đặc tính ngắn hạn này mà người ta nói rằng "bia hơi chỉ ngon khi uống ngay tại quán”.

Dù tên gọi “bia tươi” nghe có vẻ tương tự, nhưng thực chất bia tươi đã trải qua thanh trùng nhẹ bằng công nghệ, giúp kéo dài thời hạn sử dụng mà vẫn giữ được phần nào hương vị tươi mát của bia mới nấu. Bia tươi có thời gian lên men kéo dài hơn bia hơi, hương vị đậm hơn.

Có hai dòng bia tươi phổ biến trên thị trường là bia vàng và bia đen. Bia vàng được nấu với hàm lượng hoa bia cao nên có màu vàng đẹp mắt; còn bia đen được nấu từ lúa mạch sấy khô nên có màu đen.

Bia tươi thường được đóng trong keg (thùng kim loại kín, có áp suất CO₂) và bảo quản lạnh. Nhờ hệ thống này, bia có thể giữ được chất lượng trong vài tuần.

Bia tươi. (Ảnh: Tasting Table)

Khác với bia hơi, bia tươi có độ cồn ổn định (thường khoảng 4–5% hoặc cao hơn), hương vị đồng nhất giữa các mẻ nấu và ít chịu ảnh hưởng của quá trình vận chuyển hơn.

Bia hơi và bia tươi loại nào tốt hơn?

Cả bia hơi và bia tươi đều có ưu điểm riêng.

Bia hơi nhẹ, dễ uống, thích hợp với khẩu vị người Việt và phù hợp với những buổi gặp gỡ bình dân. Tuy nhiên, người uống cần lưu ý đến yếu tố vệ sinh, vì nếu cơ sở sản xuất không đảm bảo, bia có thể bị nhiễm khuẩn, gây đau bụng hoặc ngộ độc.

Bia tươi, nhờ quy trình khép kín và công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn hơn và giữ hương vị ổn định. Dù giá cao hơn, nhưng người tiêu dùng có thể yên tâm hơn về chất lượng.

Tóm lại, không có loại nào “ngon hơn tuyệt đối” – điều quan trọng nằm ở sở thích và hoàn cảnh thưởng thức. Nếu bạn muốn nhâm nhi trong quán bình dân cùng bạn bè, bia hơi là lựa chọn hợp lý. Còn nếu muốn thưởng thức bia chuẩn vị, mát lạnh trong không gian sang trọng, bia tươi sẽ phù hợp hơn.

Bia hơi và bia tươi đều mang trong mình nét hấp dẫn riêng, phản ánh hai phong cách thưởng bia khác nhau.