Bị tố bắt học sinh lớp 2 liếm đất, giáo viên tường trình gì?

(VTC News) -

Ngày 27/2, bà Lương Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, Phú Thọ) cho biết, nhà trường yêu cầu giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đất viết tường trình, đồng thời, tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh. Bản thân cô giáo nhận thấy lỗi sai và đã xin lỗi học sinh, phụ huynh.

Trong bản tường trình gửi Ban Giám hiệu, cô Nguyễn Thị Sinh cho biết, sáng 24/2, khi tới lớp 2A2 dạy học, thấy lớp có giấy, rác, giáo viên yêu cầu học sinh cúi xuống nhặt. Sau khi học sinh dọn rác xong, cô Sinh hỏi cả lớp phương án để lớp luôn sạch sẽ.

Học sinh đưa ra các phương án, trong đó em H. nêu "lưỡi liếm, mũi hít".

Cô Sinh cho rằng học sinh đồng tình với phương án của em H. và đồng loạt cúi xuống. "Có một vài bạn nhanh nhẹn thực hiện hành động đó. Thời gian chỉ 3 giây, tôi nhìn thấy lập tức yêu cầu cả lớp dừng lại", nữ giáo viên trình bày.

Theo cô Sinh, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do lớp bẩn, nữ giáo viên muốn giáo dục học sinh về ý thức vệ sinh môi trường sạch sẽ để sống khoẻ mạnh.

Hình ảnh lớp học hôm diễn ra vụ việc.

Sau sự việc, để đảm bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên và ổn định tâm lý học sinh, Ban giám hiệu nhà trường thống nhất tạm thời cho cô Nguyễn Thị Sinh thôi đứng lớp, chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Trưng Nhị, sự việc xảy ra vào tiết 3 buổi chiều 24/2 tại lớp 2A2 trong giờ Đạo đức do cô Nguyễn Thị Sinh phụ trách. Trong giờ học, lớp có giấy rác, giáo viên yêu cầu học sinh nhặt để giữ gìn vệ sinh chung.

Sau khi nhặt rác, cô cho học sinh đưa ra các biện pháp để lớp học trở nên sạch sẽ hơn. Học sinh đưa ra nhiều phương án, trong đó có phương án “lưỡi liếm, mũi hít”, nhiều học sinh hưởng ứng và cúi xuống. Trong đó, một số bạn nhanh nhẹn thực hiện hành động.

"Trên thực tế, cứ đến tiết dạy của cô Sinh, cô và cả lớp đều vệ sinh lớp học và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học cho các em. Tuy nhiên, trong tiết dạy ngày 24/2 phát sinh một tình huống bất ngờ nên bản thân cô Sinh chưa kịp thời ngăn cản hành động bộc phát của học sinh, dẫn đến sự việc trên", báo cáo của trường nêu.

Liên quan vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường cũng thống nhất tạm thời cho bà Nguyễn Thị Sinh thôi đứng lớp, chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học.

Trong ngày 25 và 26/2, UBND phường Phúc Yên ban hành văn bản gửi Công an phường, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ.

Văn bản nêu rõ, UBND phường đã nhận được báo cáo của nhà trường. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên, xử lý thận trọng, khách quan và đúng quy định, UBND phường giao công an phường xác minh, tham mưu giải quyết theo quy định; sau khi có kết quả sẽ báo cáo cụ thể với Sở GD&ĐT.