Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ: Chăm lo tốt Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho người dân

Sáng 8/12, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ hai - kỳ họp thường lệ cuối năm.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy khẳng định, năm 2025, trong bối cảnh vừa sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh vẫn duy trì được đà phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; môi trường đầu tư được cải thiện; nhiều dự án lớn được triển khai; xây dựng nông thôn mới có bước tiến rõ rệt; văn hoá - xã hội có chuyển biến; an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ; quốc phòng - an ninh giữ vững.

Theo ông Trương Quốc Huy, hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ được đánh giá cao nhờ sự chủ động, đổi mới và kịp thời ban hành các nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư công, phát triển hạ tầng kết nối và một số điểm nghẽn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, để thống nhất giải pháp hiệu quả hơn cho năm 2026.

Về định hướng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị những nội dung trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững; tăng cường giám sát và đối thoại với cử tri; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Ông Trương Quốc Huy nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, chăm lo tốt Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho người dân, tạo nền tảng để tỉnh bước vào năm 2026 với quyết tâm cao và khí thế mới.

Tại phiên khai mạc, HĐND tỉnh Phú Thọ nghe UBND tỉnh trình báo cáo các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Báo cáo cho thấy nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Năm 2025, kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao, quý sau cao hơn quý trước; ước cả năm tăng 10,52% so với 2024, vượt mục tiêu Chính phủ giao, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô GRDP đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, tăng 15,56% so với năm 2024; GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng, tăng 14,37% so với năm 2024.

Thu ngân sách vượt xa dự toán với hơn 57 nghìn tỷ đồng, đạt 127,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 95% tổng kế hoạch.

Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, thu hút 1,51 tỷ USD vốn FDI (tăng 64% so với năm 2024) và gần 220 nghìn tỷ đồng vốn DDI (gấp 3,6 lần so với năm 2024); số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh với 4.546 doanh nghiệp.

Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục và y tế đều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,71%. Chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt với 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; mô hình chính quyền hai cấp vận hành ổn định; an ninh - quốc phòng được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ các hạn chế cần khắc phục và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 - năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030.

Tỉnh Phú Thọ đặt trọng tâm vào cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nhất là trong các ngành kinh tế tri thức như AI, vi mạch bán dẫn.

Tỉnh cũng ưu tiên hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, giao thông liên vùng; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại; tăng cường quản lý tài nguyên - khoáng sản; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập.