Bí quyết mặc sành điệu cho phụ nữ ở tuổi U50

(VTC News) -

Phụ nữ trên dưới 50 tuổi vẫn có thể thể hiện vẻ quyến rũ độc đáo của mình thông qua những bộ trang phục phù hợp. Vậy phụ nữ ở độ tuổi U50 tuổi nên mặc gì để trông sành điệu?

Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hững món đồ cơ bản kinh điển không bao giờ lỗi mốt. Chúng giống như "chìa khóa vạn năng" của thế giới thời trang, có khả năng tạo nên những diện mạo đơn giản nhưng vẫn thanh lịch cho phụ nữ ở độ tuổi U50.

Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng thực sự là một món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo. Vẻ thanh lịch giản dị của nó tôn lên nét duyên dáng của người phụ nữ. Theo nghiên cứu thời trang, hơn 70% tín đồ thời trang coiáo sơ mi trắng là món đồ thiết yếu để tạo nên vẻ ngoài cổ điển.

Phụ nữ ở độ tuổi U50 có thể chọn một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải cotton mềm mại kết hợp với quần ống rộng, vừa thoải mái lại vừa thanh lịch. Sơ vin một góc áo vào quần sẽ tạo thêm nét giản dị cho trang phục.

Váy đen

Váy đen nhỏ là một biểu tượng kinh điển vượt thời gian trong thế giới thời trang. Đối với phụ nữ ở độ tuổi U50, nó là một vũ khí thời trang không thể thiếu. Một chiếc váy đen nhỏ vừa vặn có thể tôn lên vóc dáng và làm nổi bật vẻ quyến rũ thanh lịch của người phụ nữ.

Dù là dịp trang trọng hay đi chơi thường ngày, chiếc váy đen nhỏ sẽ dễ dàng giúp bạn trở thành tâm điểm chú ý. Bạn có thể khoác thêm áo cardigan hoặc khăn choàng bên ngoài chiếc váy đen nhỏ để thay đổi phong cách tùy theo dịp.

Phối màu trang nhã

Phối màu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên vẻ thanh lịch cho một bộ trang phục. Phụ nữ ở độ tuổi U50 hoàn toàn có thể thoát khỏi những quy tắc màu sắc truyền thống và thử những gam màu tươi sáng và nhẹ nhàng.

Tông màu đất

Những gam màu đất như màu nâu lạc đà, kaki và nâu gợi lên cảm giác ấm áp và điềm tĩnh, rất lý tưởng cho phụ nữ ở độ tuổi 50. Một chiếc áo khoác màu lạc đà kết hợp với áo trắng và quần đen toát lên vẻ thanh lịch và tinh tế.

Theo các chuyên gia thời trang, gam màu đất có thể tạo nên cảm giác sang trọng, giúp người mặc trông duyên dáng và tự tin hơn.

Điểm nhấn tươi sáng

Thêm những điểm nhấn màu sắc tươi sáng vào trang phục có thể giúp bạn nổi bật hơn. Ví dụ, bạn có thể kết hợp một chiếc khăn hoặc giày màu sáng với một chiếc áo khoác tối màu. Các phối màu này có thể ngay lập tức nâng tầm phong cách cho tổng thể trang phục. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng lạm dụng màu sắc tươi sáng, vì điều này có thể khiến vẻ ngoài của bạn trông quá lòe loẹt.

Lựa chọn phụ kiện giúp tôn lên phong cách

Phụ kiện giống như điểm nhấn cuối cùng cho một bộ trang phục, giúp tổng thể trở nên hoàn hảo hơn. Một phụ nữ U50 có thể nâng tầm phong cách của mình bằng cách lựa chọn phụ kiện phù hợp.

Mũ

Mũ là một phụ kiện rất thiết thực và thời trang. Mũ beret hoặc mũ xô có thể tạo điểm nhấn nghệ thuật cho diện mạo, trong khi mũ rộng vành có thể tôn lên vẻ thanh lịch và tự tin của người phụ nữ. Chọn đúng loại mũ cho các mùa và dịp khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng làm chủ nhiều phong cách.

Trang sức

Trang sức là yếu tố quan trọng giúp tôn lên phong cách cá nhân. Một chiếc vòng cổ tinh tế, một đôi bông tai đẹp hay một chiếc đồng hồ thời trang đều có thể khiến bạn trông thanh lịch hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc lựa chọn trang sức nên hài hòa với tổng thể trang phục, tránh những món đồ quá cầu kỳ.

Phụ nữ ở độ tuổi U50 tuổi có một lợi thế độc đáo khi nói đến việc ăn mặc. Chỉ cần nắm vững các phương pháp đúng đắn và lựa chọn quần áo, phụ kiện phù hợp, họ có thể thể hiện được vẻ quyến rũ đầy phong cách của mình. Đừng để tuổi tác trở thành rào cản trong hành trình theo đuổi thời trang của bạn. Hãy dũng cảm, diện những bộ trang phục đẹp và tự tin sải bước ra thế giới bên ngoài.