Bị ô tô tông rồi cán qua, người đàn ông tử vong tại chỗ

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế Đ.V.N. (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông gây chết người có dấu hiệu bất thường.

Xe tải cán qua nạn nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 9/12, tài xế N. điều khiển xe tải biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên đường ĐT757 theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi Tây Ninh. Khi đến đoạn thuộc xã Tân Hưng (Đồng Nai), xe tông trúng ông P.V.Đ. (66 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) đang đi bộ trên đường.

Hình ảnh từ camera hành trình của một xe khác cho thấy, sau khi tông trúng người đàn ông, xe tải lùi một đoạn rồi bất ngờ tiến lên, cán qua nạn nhân khiến ông Đ. tử vong tại chỗ. Sau đó, xe tải tiếp tục chạy thêm vài mét rồi mới dừng lại.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.