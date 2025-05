Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên ở Tịnh thất Bồng Lai lãnh 9 năm tù

Sáng 28/5, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở tiếp phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo trả lại số tiền đã lừa đảo của các bị hại.

Trước đó, hôm 8/5 phiên tòa tạm hoãn nhiều người liên quan vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2021, Lê Thanh Nhất Nguyên nhiều lần xuất hiện trong các video phát trên YouTube, tự xưng là “sư thầy” nuôi dạy trẻ mồ côi tại một cơ sở tôn giáo tự lập ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Các video thường kèm theo lời kêu gọi ủng hộ, công khai số tài khoản để nhận tiền từ thiện.

Bằng cách dựng hình ảnh cảm động của các em nhỏ được gọi là “chú tiểu” và giả danh là cơ sở tu hành, Nhất Nguyên cùng đồng phạm đã khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền ủng hộ.

Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi có chủ đích nhằm đánh vào lòng tin của người xem để quyên góp tiền. Trong đó, một người từng trực tiếp đến tận nơi, sau khi thấy không gian bài trí như một cơ sở thờ tự, đã chuyển 100 triệu đồng ủng hộ. Tổng cộng, có 3 nạn nhân bị chiếm đoạt gần 366 triệu đồng.

Ngoài 3 nạn nhân có đầy đủ chứng cứ, còn có 6 trường hợp khác gửi đơn tố cáo nhưng chưa đủ cơ sở để xác định hành vi chiếm đoạt.

Lê Thanh Nhất Nguyên là con ruột của Lê Tùng Vân. Trong quá trình điều tra, bị cáo không khai báo, từ chối cung cấp danh tính những người có liên quan. Cơ quan chức năng hiện chưa có căn cứ buộc tội ông Lê Tùng Vân và các thành viên nhóm Tịnh thất Bồng Lai liên quan vụ án này.

Trước đó, năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và hiện vẫn đang chấp hành án phạt tù.

Trong cùng vụ án năm 2022, Lê Tùng Vân và 4 người khác cũng bị tuyên án từ 3 - 5 năm tù. Tuy nhiên, ông Vân được hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe.

Hôm 21/5, TAND huyện Đức Hòa, Long An mở phiên toà sơ thẩm, xét xử kín tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, hiện ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) 3 năm tù về tội Loạn luân. Tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ông Vân phải chấp hành 8 năm tù.