Bệnh viện ‘xé’ quy trình, cứu người phụ nữ vỡ khối chửa ngoài tử cung

(VTC News) -

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương mới tiếp nhận người phụ nữ 39 tuổi, ở Bắc Ninh có tiền sử sinh thường hai con. Khi nhập viện, chị đau bụng dữ dội, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt sâu, ý thức lơ mơ – những dấu hiệu điển hình của sốc mất máu cấp.

Theo người nhà, trước đó chị xuất hiện đau âm ỉ vùng bụng dưới và đi khám tại cơ sở y tế tuyến khu vực ở Thuận Thành. Kết quả siêu âm ghi nhận chửa ngoài tử cung, thời điểm đó khối chửa chưa vỡ.

Nhận định đây là tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ tư vấn bệnh nhân nhập viện điều trị và phẫu thuật sớm để tránh biến chứng. Tuy nhiên, gia đình mong muốn được can thiệp tại tuyến trung ương nên quyết định tự thuê xe chuyển viện.

Trong quá trình di chuyển, tình huống xấu nhất xảy ra. Bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội, chóng mặt, mệt lả rồi choáng. Khối chửa ngoài tử cung vỡ, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng. Khi xe tới cổng Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, chị rơi vào tình trạng sốc mất máu rất nặng.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu lập tức xác định đây là ca tối khẩn. Trong bối cảnh huyết áp tụt sâu, dấu hiệu mất máu cấp rõ ràng, ê-kíp nhanh chóng thiết lập đường truyền lớn, hồi sức tích cực và quyết định đưa bệnh nhân thẳng vào phòng mổ cấp cứu. Nhiều thủ tục và xét nghiệm thường quy buộc phải rút gọn, bởi mỗi phút trì hoãn đều có thể khiến người bệnh ngừng tuần hoàn.

Ca phẫu thuật do BS CKII Nguyễn Thanh Tuấn cùng ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức trực tiếp thực hiện. (Ảnh: BVCC)

Ca phẫu thuật do BS CKII Nguyễn Thanh Tuấn cùng ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức trực tiếp thực hiện. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khối chửa ngoài tử cung đã vỡ hoàn toàn, khoảng 1.500 ml máu tràn ngập ổ bụng. Ê-kíp vừa khẩn trương xử trí tổn thương, cầm máu, vừa truyền máu và hồi sức song song để duy trì huyết động cho bệnh nhân.

Chia sẻ sau ca mổ, BS Nguyễn Thanh Tuấn cho biết trong cấp cứu sản khoa, đặc biệt là các trường hợp sốc mất máu, yếu tố quyết định là tốc độ xử trí. Nhiều xét nghiệm quan trọng chưa kịp hoàn thiện, đồng nghĩa nhân viên y tế phải đối mặt với rủi ro nghề nghiệp, song nếu chờ đủ quy trình, bệnh nhân có thể không còn cơ hội sống.

“Chúng tôi buộc phải vừa làm, vừa đánh giá, vừa xử trí song song, đặt mục tiêu cao nhất là giữ mạng sống cho người bệnh”, bác sĩ nói.

Sau gần một giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công. Nhờ được can thiệp kịp thời và hồi sức tích cực sau mổ, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định. Chị tỉnh lại, qua cơn nguy kịch và đã được xuất viện sau thời gian theo dõi.

Theo Bộ Y tế, chửa ngoài tử cung là một trong những cấp cứu sản khoa nguy hiểm nhất, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu khối chửa vỡ và không được can thiệp kịp thời. Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm chậm kinh, ra máu âm đạo bất thường, đau bụng dưới, chóng mặt hoặc ngất. Khi đã được chẩn đoán, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ chỉ định điều trị và chuyển tuyến an toàn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trường hợp của người phụ nữ là lời cảnh tỉnh về sự chủ quan và rủi ro khi tự ý chuyển viện trong những tình huống cấp cứu sản khoa. Trong cuộc chạy đua sinh tử ấy, chỉ sự quyết đoán, chuyên môn vững vàng và phối hợp đồng bộ của hệ thống y tế mới có thể giành lại sự sống cho người bệnh.