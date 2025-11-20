Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Sài Gòn tổ chức tọa đàm về hiếm muộn

(VTC News) -

Ngày 15/11/2025, Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Sài Gòn tổ chức sự kiện “đón ngựa vàng - ba mẹ đã sẵn sàng” với sự tham dự của hàng trăm cặp vợ chồng từ nhiều tỉnh thành. Chương trình là dịp để các gia đình mong con gặp gỡ, trao đổi cùng đội ngũ bác sĩ và tiếp cận thêm nhiều thông tin hữu ích về hỗ trợ sinh sản.

Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ các cơ quan truyền thông như HTV9, HTV1… góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn và tích cực đến cộng đồng hiếm muộn. Sự hiện diện của báo chí không chỉ ghi nhận sức hút của chương trình mà còn khẳng định nỗ lực của bệnh viện trong việc đồng hành cùng các gia đình trên hành trình tìm con.

Rất đông ba mẹ đã đến sớm thăm khám sức khỏe sinh sản cùng bác sĩ chuyên khoa.

Một điểm sáng của chương trình là phần giao lưu với các gia đình từng thành công tại bệnh viện. Họ kể về chặng đường đầy thử thách: tuổi tác không còn trẻ, sức khỏe sinh sản hạn chế, áp lực tài chính, những lần thất vọng rồi lại đứng dậy… nhưng chính sự tin tưởng bác sĩ, kiên trì theo sát phác đồ, giữ tinh thần lạc quan, đã giúp họ chạm đến điều kỳ diệu.

Một cặp đôi từng điều trị thành công tại bệnh viện chia sẻ: “Vợ chồng tôi mất 6 năm để tìm con. Dùng hết cách, ai chỉ ở đâu hai vợ chồng đều đi tới nhưng mà không có kết quả. Xem trên mạng thì thấy thông tin của bệnh viện, nên hai vợ chồng mới lên thử. Đến bệnh viện thì thấy mọi người nhiệt tình, bác sĩ tư vấn kỹ nên quyết định làm luôn. Giờ em bé được 6 tháng rồi ạ. Nếu anh chị nào đang tìm con thì hãy đặt niềm tin vào bác sĩ, tuân thủ phác đồ điều trị và giữ tinh thần thật thoải mái. chỉ cần tin và kiên trì, phép màu sẽ đến”.

Các gia đình hiếm muộn thành công có con hạnh phúc khi tham dự sự kiện của bệnh viện.

Phần bốc thăm trúng thưởng khiến không khí hội trường bùng nổ. Hai phần quà lớn nhất của chương trình là:

1 suất IVF miễn phí trị giá 125 triệu đồng dành cho gia đình chị Chu Mỹ Phụng (TP.HCM)

1 suất IVF giảm còn 64 triệu đồng (giá gốc 125 triệu) dành cho gia đình chị Hồ Thị Ngọc Kiều với con số may mắn 82.

Cả hai gia đình đều không giấu được niềm xúc động, gia đình chị phụng chia sẻ: “Mình từng thăm khám trước đó, bị chẩn đoán là suy buồng trứng sớm, kết quả xét nghiệm AMH khá thấp. Do hai vợ chồng đủ kinh tế nên hôm nay muốn đến bệnh viện thăm khám để kiểm tra sức khoẻ của chồng để thực hiện iui nhưng không ngờ lại được nhận phần quà giá trị ivf miễn phí này. Rất mừng và rất hạnh phúc”.

Sự kiện tháng 11 lần này chính là dịp mà các ba mẹ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu vs các gia đình có con thành công, có thêm kinh nghiệm bên cạnh những chia sẻ quý báu từ đội ngũ y bác sĩ.

BSCKII Lý Thái Lộc - Cố vấn Chuyên môn Cấp cao bệnh viện - trao giải thưởng IVF miễn phí cho gia đình may mắn.

Không chỉ là một chương trình ưu đãi hay tri ân thông thường, “Đón ngựa vàng - Ba mẹ đã sẵn sàng” thực sự trở thành ngày hội của niềm tin, nơi mỗi gia đình ra về đều mang theo hy vọng mới, động lực mới, cùng nhiều kiến thức và kinh nghiệm giá trị cho hành trình tìm con của mình.

Đặc biệt, vừa qua bệnh viện chính thức thông báo khoa phụ sản đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng, mang đến cho ba mẹ giải pháp hỗ trợ sinh sản một cách toàn diện. Với định hướng “đồng hành từ hiếm muộn đến tiếng khóc đầu đời”, khoa phụ sản sẽ chăm sóc mẹ bầu từ thai kỳ đến vượt cạn, mang đến hành trình theo dõi liên tục, an toàn và trọn vẹn cho các gia đình mong con.

BSCKII Hồ Cao Cường - Giám đốc Chuyên môn của bệnh viện - chia sẻ: “Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, sự kiện mang giá trị nhân văn cao, góp phần giúp các ba mẹ giảm bớt nỗi lo chi phí, rút ngắn hành trình tìm con. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển toàn diện để mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng”.

Sự kiện “Đón ngựa vàng - Ba mẹ đã sẵn sàng” khép lại, nhưng hành trình gieo mầm hạnh phúc vẫn sẽ được tiếp nối. Bệnh viện dự kiến trong tương lai sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình cộng đồng, mang đến cơ hội và tri thức quý báu cho hàng ngàn gia đình đang trên hành trình tìm con yêu. Ba mẹ có thể tìm hiểu thêm về Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Sài Gòn tại đây.