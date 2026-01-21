Bệnh viện An Thịnh ra mắt thành công công nghệ IVF 5.0 Plus

(VTC News) -

Chương trình ra mắt IVF 5.0 Plus được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm cúng nhưng không kém phần sôi nổi với sự tham dự của đông đảo khách mời và các cặp vợ chồng đang trong hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn. Ngay từ sáng sớm, hội trường đã chật kín ghế tham dự, cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng đối với giải pháp IVF thế hệ mới này.

Bệnh viện Phụ sản An thịnh tổ chức workshop IVF 5.0 Plus thu hút rất đông ba mẹ tham dự.

Trong không khí trao đổi sôi nổi và cởi mở, hàng loạt vấn đề xoay quanh hiếm muộn và sức khỏe sinh sản đã được đặt ra và thảo luận. Với sự chia sẻ chuyên môn của PGS.TS.BS Vũ Bá Quyết – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương và ThS.BS Hà Đức Quang – Giám đốc Trung tâm IVF (Bệnh viện Phụ sản An Thịnh), nhiều gia đình đã được giải đáp thắc mắc, tư vấn phác đồ điều trị phù hợp, từ đó thêm vững tin và an tâm trên hành trình tìm con yêu.

Mở đầu chương trình, ThS.BS Hà Đức Quang đã có những chia sẻ chi tiết về phác đồ IVF 5.0 Plus – giải pháp điều trị hiếm muộn toàn diện, tiếp cận từ gốc rễ cho cả vợ và chồng.

Từ đó, cá nhân hóa phác đồ điều trị, tối ưu khả năng thành công ngay từ lần đầu và đồng hành xuyên suốt hành trình mang thai đến khi em bé chào đời bình an. Phương pháp đặc biệt hiệu quả với các trường hợp vô sinh hiếm muộn lâu năm, thất bại IVF nhiều lần.

ThS.BS Hà Đức Quang – Giám đốc Trung tâm IVF (Bệnh viện An Thịnh) - chia sẻ về IVF 5.0 Plus tại chương trình.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thụ tinh, IVF 5.0 còn hướng tới mục tiêu sinh con khỏe mạnh, an toàn và bền vững. Tại Workshop, PGS.TS. BS Vũ Bá Quyết – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương – đã có những chia sẻ chuyên sâu giúp ba mẹ an tâm trên hành trình tìm kiếm con yêu.

Đặc biệt, ba mẹ có thể đăng ký thăm khám và điều trị bởi PGS.TS. BS Vũ Bá Quyết tại Bệnh viện Phụ sản An Thịnh để được chăm sóc thai kỳ tốt nhất. Chính sự đồng hành xuyên suốt này đã giúp nhiều cặp vợ chồng từng thất bại IVF nhiều lần tìm lại niềm tin và hy vọng. Nhiều khách tham dự chương trình chia sẻ, họ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt khi được tư vấn toàn diện, được bác sĩ đồng hành lâu dài chứ không chỉ trong một chu kỳ IVF ngắn hạn.

Khép lại chương trình ra mắt IVF 5.0 Plus là phần bốc thăm trúng thưởng đầy cảm xúc. Bệnh viện Phụ sản An Thịnh đã trao tặng 1 suất IVF miễn phí trị giá 120 triệu đồng cho cặp vợ chồng may mắn đến từ Quảng Bình, mong con 3 năm, có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà không chỉ mang ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần, tiếp thêm động lực, niềm tin mà còn giảm bớt gánh nặng chi phí cho ba mẹ vững bước trên hành trình tìm con.

ThS.BS Hà Đức Quang - Đại diện Bệnh viện Phụ sản An Thịnh - trao giải cho gia đình may mắn một suất IVF miễn phí.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Phụ sản An Thịnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, hội thảo và hoạt động cộng đồng thiết thực hơn nữa, nhằm tạo điều kiện để các cặp vợ chồng hiếm muộn được tiếp cận kiến thức y khoa chính thống, tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành, cũng như lựa chọn những giải pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp, an toàn và hiệu quả trên con đường hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ.

Ba mẹ có thể tìm hiểu thêm thông tin về Bệnh viện Phụ sản An Thịnh tại đây: https://benhvienanthinh.com.vn/