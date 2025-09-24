Bên xây nhầm trên đất người khác ở TP.HCM nhận sai, xin 45 ngày để dời nhà

(VTC News) -

Chiều 24/9, tại trụ sở UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM), những người liên quan đến phản ánh xây nhầm nhà trên đất người khác đến làm việc theo giấy mời.

Anh N.M.T. (30 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp) cho biết anh là chủ sở hữu căn nhà trong vụ việc. Gặp vợ chồng chị Võ Thu Thảo và anh Từ Kiến Trung - chủ sở hữu hợp pháp thửa đất 813 (bị xây nhầm nhà), anh N.M.T thừa nhận sai, nên gửi lời xin lỗi đến họ.

UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM) chiều 24/9.

"Trước tiên tôi xin gửi lời xin lỗi tới anh Trung, chị Thảo là gia đình tôi đã xây nhà nhầm thửa đất của anh chị. Tôi cũng cam kết đã liên hệ với bên thi công là thứ 6 sẽ lên xem và ký hợp đồng di dời. Dự kiến từ 45 đến 60 ngày sẽ hoàn thành và trả lại mặt bằng", anh N.M.T nói trước sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Chánh Hiệp).

Tại buổi làm việc, vợ chồng chị Thảo đồng ý phương án dời nhà trong vòng 45 ngày mà anh N.M.T đưa ra.

"Tôi cũng chỉ mong vậy, mong mọi việc suôn sẻ chứ không muốn làm khó gì", chị Thảo nói.

Anh N.M.T - chủ sở hữu căn nhà xây nhầm trên đất gia đình chị Võ Thu Thảo.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 18/9, UBND phường Chánh Hiệp tiếp nhận đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai của chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Vĩnh Long, hiện ngụ phường Chánh Hiệp), cho rằng thửa đất hợp pháp của gia đình chị bị xây dựng nhầm bởi hộ liền kề.

Trong đơn, chị Thảo trình bày vợ chồng chị là chủ sở hữu hợp pháp thửa đất số 813, tờ bản đồ 82, tại đường DX066, phường Chánh Hiệp.

Ngày 14/6/2025, khi thuê đơn vị thi công đến khảo sát để chuẩn bị xây nhà, gia đình phát hiện toàn bộ phần đất bị người khác xây dựng một căn nhà một trệt, một lầu.

Công trình trên do chủ thửa đất liền kề số 814 xây dựng. Chị Thảo cho rằng giấy phép xây dựng của thửa đất 814 ghi chiều ngang phía sau 11,79m, nhưng thực tế thi công tới 16,76m, dẫn đến phần chênh lệch gần 5m lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị.

Vợ chồng chị Võ Thu Thảo.

Chị Thảo nêu ban đầu đại diện gia đình chủ đất không thừa nhận. Sau nhiều lần trao đổi với một người phụ nữ tên Hạnh (tự nhận là mẹ của chủ đất), ngày 23/6, người này đã liên hệ, thừa nhận có sai sót và cam kết sẽ di dời công trình để trả lại hiện trạng đất trong vòng 3 tuần.

Tuy nhiên, quá thời hạn trên 3 tháng, căn nhà vẫn chưa được tháo dỡ. Gia đình chị Thảo nhiều lần liên hệ nhưng bà Hạnh cho biết thủ tục vay vốn ngân hàng chưa hoàn tất và liên tục xin gia hạn thêm thời gian.

Ngày 17/9, chị Thảo gửi thêm một thư yêu cầu, coi đây là cảnh báo cuối cùng, đề nghị chủ lô đất số 814 phải di dời, trả lại đất lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị ngay lập tức. Nếu không, chị sẽ khởi kiện ra tòa và yêu cầu cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Căn nhà được xây dựng hoàn toàn trên phần đất của gia đình chị Thảo (khoanh đỏ), chỉ phần mái che và sân vườn nằm trong diện tích đất của anh N.M.T.

Ngày 20/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM) cho biết đã gửi giấy mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Về bà Hạnh, người trước đó xưng là mẹ của người sở hữu thửa đất 814 sau đó phủ nhận có quan hệ này. Bà nói bản thân chỉ là người lạ, đi ngang thấy nên đứng ra kết nối giải quyết, do đó mọi thông tin bà đưa ra "là việc của bà", không có trọng lực. Anh N.M.T cũng nói không quen biết bà Hạnh.

Song trong buổi làm việc với chính quyền phường Chánh Hiệp chiều nay, anh N.M.T thừa nhận bà Hạnh là mẹ vợ.