Bay khắp Việt Nam với 3 ngày vàng 0 đồng cùng Vietjet

Vé khuyến mãi được mở bán tại website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho tất cả các chặng bay của Vietjet tại Việt Nam, với thời gian bay từ 1/12/2025 – 27/5/2026 (**).

Dịp này, Vietjet còn mang đến hàng loạt ưu đãi khác như giảm đến 20% vé Business, SkyBoss vào ngày 2 và 20 hàng tháng, cùng các khuyến mãi siêu hấp dẫn trong các ngày đôi mỗi tháng.

Hãy sẵn sàng cùng Vietjet khám phá mọi miền đất nước, từ Hà Nội mùa lễ hội cuối năm đến biển xanh, cát trắng, nắng vàng Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cùng hàng chục điểm đến lý tưởng khác trong mùa du lịch cuối năm.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

Hãy đặt vé bay ngay cùng Vietjet để khép lại năm 2025 bằng những hành trình đáng nhớ, tự thưởng cho bản thân hay dành tặng người thân, bạn bè những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn và sẵn sàng cho một năm 2026 rực rỡ.

Việt Nam tươi mới, yêu là phải tới!

(*) Chưa bao gồm thuế, phí.

(**) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...