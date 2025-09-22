Bắt tạm giam 2 TikToker 'Thuận khùng báo đời' và 'Minh báo đời yêu em'

(VTC News) -

Chiều 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Công Thuận (SN 1998, chủ tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời”) và Lê Văn Nhâm (SN 1992, chủ tài khoản TikTok “Minh báo đời yêu em”) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, do cần tiền tiêu xài, Thuận và Nhâm nhiều lần bàn bạc, dàn dựng các tình huống phản cảm rồi đăng tải lên TikTok. Cụ thể, hai tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” thường xuyên livestream thực hiện các “thử thách” trái thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm pháp luật như chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem vào mặt người đi đường, đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” đứng múa giữa giao lộ…

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 12/9, khi phát hiện hai tài khoản cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lương Công Thuận (SN 1998, chủ tài khoản “Thuận khùng báo đời”) khi đang gây rối tại một khách sạn ở phường Thới An.

Chưa đầy 24 giờ sau, công an tiếp tục bắt giữ Lê Văn Nhâm (SN 1992, chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”) khi kẻ này đang lẩn trốn.

Quá trình điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài, Thuận và Nhâm nhiều lần bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm để phát trực tiếp trên TikTok.

Chúng thông báo với người xem rằng nếu muốn họ thực hiện “thử thách” thì phải trả tiền, mỗi lần có thể thu 3 - 5 triệu đồng. Sau đó, cả hai chia lợi nhuận theo thỏa thuận và còn lôi kéo thêm hai người khác tham gia quay clip.

Tại cơ quan công an, hai TikToker thừa nhận hành vi phạm tội.