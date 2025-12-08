Bắt tài xế xe tải cán chết 2 người trên quốc lộ 1

Ngày 8/12, Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Trọng Trí (SN 1996; trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Ngô Trọng Trí bị bắt tạm giam vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra vụ án, khoảng 8h ngày 14/11, Ngô Trọng Trí lái ô tô tải biển số 50E - 116.xx lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại km1+120 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế thì Trí chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng dầu.

Cùng lúc đó, anh Đặng Xuân V. (SN 1988) lái xe máy biển số 75AK - 050.xx chở chị Nguyễn Thị Lâm H. (SN 1980; cùng trú tại thôn Nam Trường, xã Vinh Lộc, TP Huế), lưu thông trên phần đường ngược lại, theo chiều Nam - Bắc cũng vừa chạy đến và tông vào thành xe phía sau bên phải ô tô tải của Trí. Vụ va chạm khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường.