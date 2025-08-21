Bắt phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An

(VTC News) -

Sau 2 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 6 Bộ Công an, phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, vị trí phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ cách Trại giam số 6 không xa.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ sau 2 ngày vượt ngục

Như Báo điện tử VTC News đã đưa tin, tối 18/8, Trại giam số 6 Bộ Công an (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) phát hiện phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, Hòa bị Tòa án tuyên phạt 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”, bắt đầu thi hành án từ ngày 1/12/2021 tại phân trại số 1, Trại giam số 6 Bộ Công an.

Theo quyết định truy nã, phạm nhân Hòa cao khoảng 1,6m, sống mũi lõm, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Ngay sau khi nhận thông báo từ Ban Giám thị Trại giam số 6, chính quyền xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người gồm công an xã, lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… phối hợp vây ráp, truy bắt đối tượng.

Đến đêm 20/8, các lực lượng chức năng đã bắt được phạm nhân Trần Ngọc Hòa.