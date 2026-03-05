Bắt nhiều bình luận viên nổi tiếng và những kẻ cầm đầu của Xôi lạc TV

(VTC News) -

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV.

Đại diện A05 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố gần như toàn bộ đường dây, trong đó đối tượng cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành.

Công an làm việc với các đối tượng trong vụ án.

"Với nhóm bình luận viên (BLV), chúng tôi đã bắt giữ nhiều BLV nổi tiếng trên kênh của Xôi Lạc như: "Người dơi", "Batman", "Người rơm" cùng rất nhiều nick name ẩn danh. Các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp", đại diện A05 thông tin thêm.

Theo đại diện A05, đến nay kết quả điều tra bước đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Tại họp báo, đại diện A05 cho biết, ngoài các tội danh trên, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Hôm 2/2, toàn bộ trang nói trên bị "đóng băng" mà không có thông báo. Trước đó, nền tảng phát sóng vi phạm bản quyền này vẫn hoạt động 24/7, chiếu và bình luận nhiều môn thể thao ở các giải đấu ở mọi khung giờ. Trang mạng xã hội của web lậu và các bình luận viên ẩn danh cũng không có bài đăng mới từ thời điểm nói trên.

Bằng cách này, hệ thống trang vi phạm bản quyền, quảng cáo cá độ phi pháp vẫn âm thầm hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp truyền hình trả tiền trong nước. Các nền tảng vi phạm bản quyền như trên có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam.