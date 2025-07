Bắt Ngân 'baby' sau màn đập phá cây ATM, ôtô

(VTC News) -

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoàng Ngân ("Ngân Baby" - sinh năm 2003, trú xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Thị Hoàng Ngân tại cơ quan Công an. (Ảnh: Thành Vinh).

Theo cơ quan công an, tối 11/7, sau khi rời quán kem trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), Ngân không khởi động được xe máy, nghĩ có người phá xe mình nên chửi bới rồi dùng đá ném vào trụ ATM, ô tô 5 chỗ đậu bên đường và đập phá bàn ghế của một quán nước gần đó gây hư hỏng. Sau vài phút quậy phá, Ngân bị người dân khống chế, bàn giao cho công an.

Được biết, Ngân "Baby" từng biểu diễn tại các sự kiện và quán bar. Gần đây, cô gái này chuyển sang làm TikToker, thực hiện một số video gây tranh cãi trên mạng xã hội như nhảy múa gợi cảm trên bãi biển, đứng trên phố đi bộ với tấm biển "Nếu mệt quá, hãy ôm Ngân Baby", hoặc tuyên bố gây sốc khi tuyển người yêu với mức chu cấp 50 triệu đồng mỗi tháng...