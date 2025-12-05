Bật mí bí kíp làm mì Ý ngon nguyên bản vị Ý

(VTC News) -

Thế nhưng, để nấu mì Ý ngon chuẩn vị Ý lại không hề dễ dàng. Bài viết này sẽ bật mí bí kíp để có món mì Ý ngon nguyên bản vị Ý, vừa nhanh tiện vừa an toàn lại đủ đầy dinh dưỡng cho cả gia đình.

Mì Ý bò bằm món ngon được yêu thích nhưng nấu sao cho dễ và ngon?

Mì Ý bò bằm từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc tại Việt Nam. Món ăn mang hương vị hài hòa giữa vị ngọt của cà chua chín, béo thơm của thịt bò và sợi mì dai mềm đặc trưng. Tuy nhiên, để nấu được món mì Ý ngon chuẩn vị lại không hề đơn giản. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, tìm kiếm nguyên liệu, căn chỉnh nêm nếm cho vị mặn , ngọt, chua cân bằng,... không phải ai cũng có đủ thời gian và kinh nghiệm để chuẩn bị cho món ngon chuẩn vị, đặc biệt là trong guồng quay cuộc sống tất bật ngày nay.

Thấu hiểu mong muốn nấu dễ - ăn ngon của mọi nhà, Barona chính thức ra mắt sản phẩm Xốt Mì Ý Bò Bằm Barona, giúp món mì Ý ngon nguyên bản vị Ý trở nên thật dễ dàng trong mọi gian bếp nhà, chỉ cần một bước đổ xốt vào mì đã luộc chín và làm nóng là có ngay dĩa mì ý ngon như ý mà không cần chuẩn bị thêm bất kỳ gia vị, thịt hay nguyên liệu nào khác!

Xốt Mì Ý Bò Bằm Barona - “Trợ thủ” bếp nhà hoàn hảo

Tươi ngon tự nhiên từ thịt bò cùng cà chua tươi

Xốt Mì Ý Bò Bằm Barona với sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngon chua ngọt tự nhiên của cà chua và thịt bò tươi ngon cùng các loại gia vị đặc trưng mang đến hương vị đậm đà khó quên nhưng vẫn rất phù hợp với khẩu vị của người Việt. Ngon nguyên bản vị Ý nhờ có lá Oregano đặc trưng của ẩm thực Ý cho món mì thơm ngon chuẩn vị mà không cần phải thêm bất kỳ gia vị nào.

Giữ trọn dưỡng chất nhờ công nghệ “Túi hầm chịu nhiệt”

Xốt Mì Ý Bò Bằm Barona được ứng dụng công nghệ túi hầm chịu nhiệt để sản phẩm sau khi được nấu chín vẫn giữ trọn độ tươi ngon của nguyên liệu. Giúp sản phẩm được bảo quản một cách tự nhiên mà không cần dùng chất bảo quản, mang đến cho mọi nhà sự an tâm và trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Tiện lợi - Đa dạng - An toàn

Chỉ với bước đơn giản: làm nóng xốt và trộn cùng mì, đã có ngay một món ăn chuẩn Ý thơm ngon, đậm đà, phù hợp cho bữa sáng, bữa tối hay những ngày bận rộn mà vẫn muốn ăn ngon.

Xốt Mì Ý Bò Bằm Barona còn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn khác như nui xốt bò bằm phủ phô mai, mì trộn xốt Ý, Pizza mini hay bánh mì xốt bò bằm và nhiều món ngon hấp dẫn khác giúp bữa ăn của gia đình thêm phong phú và hấp dẫn.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, không thêm chất bảo quản và được đóng gói trong bao bì nhôm 4 lớp cao cấp giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn, giữ trọn chất lượng, đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Mua ngay Xốt Mì Ý Bò Bằm Barona với ưu đãi siêu hot Combo 03 gói Xốt Mì Ý Bò Bằm Barona 120g Tặng 01 gói Mì Spaghetti tại Barona Shop trên: Shopee, Lazada, Tiki và đừng quên tham khảo thêm nhiều công thức nấu dễ ăn ngon tại https://barona.vn

Để biết thêm thông tin về sản phẩm của Barona vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage Barona nấu ngon cực dễ hoặc hotline: 1900 558856.