Bắt kẻ đeo thử lắc vàng rồi bỏ trốn ở TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Thành Vũ 6 trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa để hỏi mua lắc vàng.

Tên cướp bị khống chế.

Sau khi được nhân viên cho xem hai chiếc (trị giá gần 140 triệu đồng), người này đeo một chiếc vào tay, giấu chiếc còn lại vào túi quần rồi phóng xe máy bỏ trốn.

Nhân viên tiệm vàng lập tức đuổi theo, tri hô người dân giúp đỡ. Sau đoạn đường dài rượt đuổi, tên cướp bị người dân và nhân viên tiệm vàng khống chế, thu giữ tang vật.

Nghi phạm sau đó được công an đưa về trụ sở để lấy lời khai, xử lý.

Cách đây 3 tháng, cũng tại TP.HCM, 2 thanh niên đi trên một xe máy, đeo khẩu trang đến tiệm vàng K.T.Q.H nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Hóc Môn.

Vào bên trong, một người vờ mua vàng rồi bất ngờ dùng búa đập bể tủ kính, lấy đi một số vòng, nhẫn vàng... rồi chạy ra ngoài nơi đồng bọn đang dừng chờ, lao lên xe tẩu thoát.

Nhân viên tiệm vàng cùng người dân xung quanh hô hoán đuổi theo nhưng không kịp.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa tiệm vàng, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt 2 kẻ cướp đang tẩu thoát.

Sau 5 giờ gây án, 2 kẻ cướp tiệm vàng bị công an bắt giữ.