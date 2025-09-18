Bắt kẻ bị truy nã tội giết người lẩn trốn trên tàu cá ở Côn Đảo

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) vừa phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo bắt giữ kẻ trốn truy nã về tội "Giết người" khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Côn Đảo.

Danh tính kẻ trốn truy nã được xác định là Trần Văn Phúc (SN 1989, thường trú tại Phú Quốc, An Giang). Người này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã theo Quyết định số 4142/QĐTN-CSHS ngày 12/5/2025 về tội "Giết người".

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Trần Văn Phúc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định.

Qua nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định Trần Văn Phúc lẩn trốn trên tàu cá BT 92907 TS do ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1977, trú tại huyện Ba Tri, Bến Tre) làm thuyền trưởng. Con tàu này neo đậu tại vùng biển Côn Đảo, cách cảng Bến Đầm khoảng 12 hải lý (khoảng 22,2km).

Khoảng 11h30 ngày 17/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp Công an đặc khu huy động tàu cá của ngư dân cơ động ra vị trí tàu BT 92907 TS. Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công Trần Văn Phúc, dẫn giải vào bờ.

Sau đó, Phúc được đưa về trụ sở Công an đặc khu Côn Đảo để hoàn tất thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định.

Trước đó ngày 12/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo cũng bắt giữ Ngô Văn Thả (SN 1988, trú tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ), bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích theo Quyết định số 2883/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 6/6/2025 của Công an tỉnh Cà Mau, khi đang lẩn trốn trên tàu cá hoạt động ở vùng biển phía Nam.