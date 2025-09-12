Bắt 4 kẻ dàn cảnh mua bán tiền điện tử để cướp 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 12/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 4 đối tượng thực hiện vụ cướp 3 tỷ đồng từ việc dàn dựng mua bán tiền điện tử (USDT).

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Ngô Xuân Thảo (33 tuổi); Nguyễn Xuân Tùng (38 tuổi); Bùi Đình Danh (17 tuổi), cả 3 cùng trú tại tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Mạnh Hoàn (35 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội "Cướp giật tài sản".

Nhóm các đối tượng dàn dựng mua bán tiền điện tử để cướp giật 3 tỷ đồng của vị khách đến từ Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đ. (33 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp giật số tiền 3 tỷ đồng thông qua việc mua bán tiền điện tử (đồng USDT có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD) vào sáng cùng ngày.

Thời điểm bị cướp, anh Đ. đang thực hiện giao dịch mua bán tại khu vực xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Sau chưa đầy 48 giờ nhận được đơn trình báo, ban chuyên án đã khoanh vùng và xác định được 4 đối tượng gây án, đồng thời triển khai bắt giữ tất cả các đối tượng này khi đang lẩn trốn tại Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng.

Số tiền tang vật trong vụ án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1,8 tỷ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 5 điện thoại di động. Đồng thời, cơ quan chức năng phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền khoảng 1,19 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.