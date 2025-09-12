(VTC News) -

Brand Finance chính thức công bố danh sách Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Theo đó Bảo Việt là doanh nghiệp nhóm ngành bảo hiểm được ghi nhận với thứ hạng cao.

Phát triển bền vững giúp Bảo Việt đạt Top 3 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Đây là năm thứ 10 Brand Finance - Công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới tại Việt Nam công bố giá trị thương hiệu quốc gia, thể hiện sự ghi nhận các thương hiệu nổi bật cùng những thành tựu đáng chú ý.

Năm 2025, Brand Finance xếp hạng Chỉ số Sức mạnh thương hiệu (BSI - Brand Strength Index) đo hiệu quả của hoạt động thương hiệu trên các thước đo vô hình so với các đối thủ cạnh tranh. Bảo Việt vinh dự trong Top 3 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với điểm số BSI đạt 92,8/100.

BSI là một chỉ số tổng hợp phản ánh uy tín, niềm tin của khách hàng, khả năng đáp ứng kỳ vọng, chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh. Với số điểm 92,8/100, Bảo Việt là thương hiệu bảo hiểm - tài chính duy nhất nằm trong nhóm dẫn đầu, khẳng định vị thế vững chắc của một thương hiệu Việt đã kiên trì xây dựng niềm tin suốt 60 năm qua.

Đây là kết quả rõ nét cho hành trình đổi mới không ngừng, minh bạch trong hoạt động, gắn bó với khách hàng và cộng đồng, cũng như vai trò tiên phong của Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm và tài chính trong nước. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, việc Bảo Việt giữ vững sức mạnh thương hiệu càng trở nên ý nghĩa, chứng minh khả năng thích ứng và nền tảng bền vững mà doanh nghiệp đã kiến tạo.

Bảo Việt xếp thứ 16 trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Đáng chú ý trong số những thương hiệu nổi bật trong Top 100, giá trị thương hiệu Bảo Việt đứng thứ 16 trong bảng tổng sắp năm 2025 - dẫn đầu ngành bảo hiểm.

Thương hiệu Bảo Việt đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá cả về vị thế trên thị trường và tiềm năng tạo ra lợi nhuận ổn định trong tương lai. Bảo Việt luôn chú trọng giữ gìn hình ảnh thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động.

Việc Bảo Việt được ghi nhận ở vị trí cao trong những thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, đứng đầu trong ngành bảo hiểm là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống. Sức mạnh và giá trị thương hiệu của Bảo Việt phản ánh rõ ràng sự tin tưởng sâu sắc của người tiêu dùng cùng danh tiếng và vị thế trên thị trường.

Báo cáo "Vietnam 100 2025" của Brand Finance cho biết tổng giá trị thương hiệu của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm nay đạt 38,4 tỷ USD. Con số này giảm 14% so với năm ngoái do tình hình tình tế gặp thách thức.

"Các thương hiệu Việt thể hiện sự kiên cường dù giá trị thương hiệu toàn thị trường có xu hướng giảm", ông Alex Haigh, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brand Finance nhận định.

Hàng năm, Brand Finance kiểm định 6.000 thương hiệu lớn nhất thế giới và công bố hơn 100 báo cáo, xếp hạng các thương hiệu trên tất cả các lĩnh vực và quốc gia. 100 thương hiệu giá trị và mạnh nhất Việt Nam được đưa vào báo cáo "Brand Finance Vietnam 100 2025".

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam.