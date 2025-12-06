Bảo Việt nhận danh hiệu Ngôi sao CSI, 10 năm liên tiếp được vinh danh

(VTC News) -

Bảo Việt nhận danh hiệu Ngôi sao CSI giai đoạn 2016 - 2025, 10 năm liên tiếp được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ; Bảo Việt là doanh nghiệp Việt đầu tiên 4 năm liên tiếp được công nhận và xếp hạng Doanh nghiệp bền vững trong nhóm Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices - DJSI.

Ngày 5/12/2025, Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức và hàng trăm doanh nghiệp.

Bảo Việt - Ngôi sao CSI 2025.

Bảo Việt được vinh danh Ngôi sao CSI, 10 năm liên tiếp đạt Top 10 Doanh nghiệp bền vững nhất

Vượt qua hàng trăm ứng cử viên là các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong hoạt động về phát triển bền vững trong năm, Bảo Việt được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2025 trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp Bảo Việt là một trong các doanh nghiệp bền vững xuất sắc Việt Nam. Công ty Chứng khoán Bảo Việt - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững.

Chương trình CSI 2025 - Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Chương trình CSI 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đồng thời là năm kỷ niệm 15 năm hoạt động của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD).

Một cải tiến quan trọng của Chương trình CSI 2025 là hệ thống đánh giá được chia theo ba nhóm lĩnh vực: sản xuất, thương mại - dịch vụ, hỗn hợp. Một điểm nổi bật trong CSI 2025 chính là việc tiếp tục sử dụng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) làm căn cứ đánh giá, nhưng bộ chỉ số này đã có nhiều đổi mới quan trọng cả về cấu trúc, nội dung lẫn phương pháp triển khai.

Theo đó, Bộ chỉ số CSI 2025 được thiết kế gồm 7 phần chính, bao gồm: Thông tin doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức và nhân sự; Phân tích vấn đề trọng yếu; Chỉ số kết quả 3 năm; Quản trị; Môi trường; Lao động - xã hội. Tổng cộng có 145 chỉ số (giảm so với 153 chỉ số năm 2024), trong đó có 85 chỉ số cơ bản và 58 chỉ số nâng cao.

Bảo Việt Top 10 DN bền vững nhất Việt Nam.

Lễ công bố CSI 2025 đã biểu dương 100 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu ở cả lĩnh vực sản xuất và thương mại - dịch vụ. Chương trình cũng đánh giá, lựa chọn ra các doanh nghiệp tiên phong, thực hiện tốt trong hai hạng mục chuyên đề: thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải khí nhà kính; xây dựng, thực hiện giá trị đa dạng, công bằng và bao trùm.

Việc tham gia và đạt thứ hạng cao tại bảng xếp hạng 10 năm liên tiếp đã phản ánh những đóng góp liên tục của Tập đoàn Bảo Việt trong việc chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, được các nhà thẩm định ghi nhận và phản ánh trong kết quả xếp hạng năm nay.

Đặc biệt, Bảo Việt còn được vinh dự nhận danh hiệu Ngôi sao CSI giai đoạn 2016 - 2025 vì những đóng góp nổi bật và nỗ lực triển khai các hoạt động phát triển bền vững.

Bảo Việt là doanh nghiệp Việt đầu tiên 4 năm liên tiếp được công nhận và xếp hạng Doanh nghiệp bền vững trong nhóm Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices - DJSI và tiếp tục được công nhận trong bảng xếp hạng tính bền vững của doanh nghiệp toàn cầu (Corporate Sustainability Assessment - CSA) của S&P Global.

Để được đánh giá trong bảng xếp hạng DJSI, Bảo Việt đã đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trên nhiều yếu tố như sức khỏe tài chính doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu, tính minh bạch, hoạt động bền vững của doanh nghiệp… Việc góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế đã thể hiện được giá trị, sức khỏe của một doanh nghiệp hàng đầu như Bảo Việt nói chung và sức hút của cổ phiếu BVH nói riêng, thông qua đó nâng tầm doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng vừa đạt Giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững (Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết - VLCA 2025). Chủ đề “Chuyển đổi kép” được lựa chọn là thông điệp xuyên suốt Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt nhằm khẳng định mạnh mẽ cam kết của Bảo Việt trong việc cố gắng đạt một kết quả “kép” bao gồm cả kết quả kinh doanh và hành trình xây dựng một tương lai bền vững cho tất cả.

Trong tháng 12/2025, Bảo Việt sẽ chi hơn 783 tỷ đồng cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 10,551%. Từ khi cổ phần hoá đến nay, Bảo Việt luôn duy trì chính sách cổ tức minh bạch và đều đặn, với tổng số tiền chi trả cho cổ đông lên tới hơn 13.900 tỷ đồng. Điều này khẳng định nền tảng tài chính vững chắc, năng lực tăng trưởng và cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư.

Bảo Việt không chỉ là người bảo vệ tài chính, mà còn là người kết nối giữa cộng đồng và thiên nhiên, cùng nhau lan tỏa ý thức gìn giữ bản sắc tự nhiên, gìn giữ môi trường vì một cộng đồng khỏe mạnh, vì một hành tinh xanh. Cùng Bảo Việt chinh phục hành trình sống bền vững từ những điều nhỏ nhất, nơi mỗi quyết định đúng đắn của chúng ta là một bước tiến đến gần hơn tới một tương lai ổn định, lâu dài và thịnh vượng.

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với 200 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại: www.baoviet.com.vn.