Bão số 9 Ragasa giảm 3 cấp, dự báo chiều mai đổ bộ Quảng Ninh

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Từ tối 22/9 khi đi vào Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, cơn bão mạnh nhất lịch sử khu vực này đến nay đã giảm 3 cấp.
Gần sáng mai (25/9), bão sẽ ảnh hưởng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.
Dự báo khoảng 13h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Ninh, di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc khoảng 20km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ.
Đến 13h ngày 26/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.
Tác động của bão số 9, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
Từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ khả năng lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.
Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Hiện nay, gần Biển Đông xuất hiện cơn bão có tên quốc tế có tên quốc tế Bualoi. Khoảng 7h ngày 25/9, vị trí tâm bão ở 11,3°N - 129,7°E, cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.
Ngày 26/9, bão Bualoi ở 13,1°N - 124,8°E, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Khoảng đêm 26/9, bão đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
Bình luận