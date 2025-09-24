Bão số 9 Ragasa giảm 3 cấp, dự báo chiều mai đổ bộ Quảng Ninh

(VTC News) -

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Từ tối 22/9 khi đi vào Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, cơn bão mạnh nhất lịch sử khu vực này đến nay đã giảm 3 cấp.

Gần sáng mai (25/9), bão sẽ ảnh hưởng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Bão số 9 Ragasa hiện mạnh cấp 14, giật cấp 17. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo khoảng 13h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Ninh, di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc khoảng 20km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Đến 13h ngày 26/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 9, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ khả năng lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.