Bảo hiểm VietinBank xếp hạng 17 trong top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

(VTC News) -

Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của VBI trong việc xây dựng một môi trường làm việc gắn kết, hạnh phúc, bắt nguồn từ triết lý "Phát triển con người là cốt lõi".

Ông Trần Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm VietinBank - đại diện nhận danh hiệu.

Nền tảng khởi nguồn – triết lý “Phát triển con người là cốt lõi”

Hành trình trở thành "Nơi làm việc tốt nhất" của VBI được xây dựng kiên định trên triết lý "Phát triển con người là cốt lõi". VBI tin rằng, sự phát triển của mỗi cá nhân là nền tảng cho sự lớn mạnh của doanh nghiệp, chính vì vậy, VBI đã kế thừa và phát triển thành công các chương trình nội bộ nhằm ươm mầm tài năng như "VBI Top 100" và "Thi tuyển nội bộ", mở ra con đường thăng tiến rõ ràng cho mọi cán bộ nhân viên.

Không chỉ dừng lại ở kế hoạch đào tạo nhân sự bài bản, VBI còn thiết lập các kênh thông tin lắng nghe nội bộ hiệu quả như hòm thư "We care – We share", để tạo thấu hiểu, đặt sự an tâm của người lao động lên hàng đầu. Sự chăm sóc toàn diện còn được thể hiện qua các chế độ phúc lợi ưu việt, từ chăm sóc sức khỏe cho người thân đến các chính sách thai sản, đảm bảo cán bộ nhân viên được hỗ trợ tốt nhất và cân bằng giữa công việc cuộc sống.

Các chương trình đào tạo được VBI tổ chức định kỳ hàng tuần dành cho Lãnh đạo đơn vị, cán bộ nhân viên.

Chiến lược nhân sự toàn diện - kiến tạo môi trường minh bạch và số hoá

Bà Trần Thị Hạnh - Phó Giám đốc Phụ trách Ban Nhân sự Bảo hiểm VietinBank - chia sẻ về các chính sách, hoạt động VBI đã nỗ lực áp dụng để phát triển nhân lực.

Tại sự kiện, bà Trần Thị Hạnh - Giám đốc Ban Nhân sự - chia sẻ: “Trong năm qua, để hiện thực hóa cam kết với người lao động và bứt phá trong kỷ nguyên số, VBI đã triển khai Chiến lược Nhân sự cốt lõi 360 độ. Chiến lược này là một hành trình toàn diện, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm làm việc nội bộ đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực tương lai.

Điểm nhấn chính là việc ban hành Khung năng lực, đóng vai trò như một "bản đồ chiến lược" giúp mỗi nhân viên nhìn thấy rõ con đường phát triển, cung cấp lộ trình thăng tiến công bằng và rõ ràng”.

Bà Hạnh cho biết, sự công bằng này được củng cố bởi hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự qua các ứng dụng công nghệ số, đảm bảo mọi quyết định về đãi ngộ đều dựa trên dữ liệu chính xác và minh bạch tuyệt đối. Song song đó, VBI tiếp tục tối ưu hóa trải nghiệm sống bằng những chính sách nhân văn như hỗ trợ chi phí gửi trẻ mầm non và quà tặng dịp lễ quan trọng, giúp người lao động cân bằng hiệu quả giữa công việc và gia đình.

Thành quả bền vững – củng cố vị thế Top 3 thị trường

Môi trường làm việc hạnh phúc, con người hạnh phúc - nền tảng chinh phục mọi mục tiêu.

Sự đầu tư chiến lược và cam kết toàn diện vào con người đã mang lại quả ngọt, không chỉ được cộng đồng người lao động ghi nhận mà còn củng cố vững chắc cho vị thế Top 3 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt Nam.

Thành tựu TOP 100 này là minh chứng rõ ràng nhất cho triết lý: Phát triển con người tốt là tiền đề để kinh doanh đạt hiệu quả vượt trội. Để vững bước chinh phục các mục tiêu tăng trưởng đột phá và duy trì vị thế dẫn đầu, VBI đang chiêu mộ nhân tài cho nhiều vị trí hấp dẫn. VBI tin rằng việc chiêu mộ thêm những nhân tố xuất sắc sẽ là nguồn lực then chốt, giúp doanh nghiệp bứt phá các giới hạn trong thời gian tới.

Bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe thực hiện khảo sát độc lập, ghi nhận ý kiến đánh giá của hơn 73.000 người đi làm có kinh nghiệm và sinh viên trên toàn quốc.