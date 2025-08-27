Bảo hiểm VietinBank tăng cường mở rộng mạng lưới hợp tác bảo lãnh viện phí

(VTC News) -

Bảo lãnh viện phí là dịch vụ cho phép người bệnh được bảo hiểm thanh toán trực tiếp một phần hoặc toàn bộ chi phí khám, điều trị tại các bệnh viện, phòng khám trong mạng lưới liên kết, thay vì phải trả trước toàn bộ chi phí rồi mới làm thủ tục yêu cầu bồi thường sau. Dịch vụ này mang lại lợi ích giúp người bệnh được thăm khám, điều trị kịp thời mà không cần lo lắng về thủ tục và chi phí thanh toán trước mắt.

Nhiều năm qua, Bảo hiểm VietinBank – VBI không ngừng nỗ lực mở rộng mạng lưới hợp tác bảo lãnh viện phí với các trung tâm khám chữa bệnh chất lượng trên toàn quốc nhằm giúp các khách hàng có thêm nhiều lựa chọn và dễ dàng tiếp cận cơ sở y tế phù hợp nhu cầu.

Trong đó, VBI đặc biệt chú trọng liên kết với các cơ sở y tế công lập lớn tại các tỉnh thành, nơi quy tụ nhiều chuyên gia, bác sỹ có tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống khoa phòng chuyên biệt, thuận tiện cho việc chẩn đoán và điều trị nhiều loại bệnh khác nhau.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thống Nhất Đồng Nai và Bảo hiểm VietinBank – VBI trao đổi phương án thỏa thuận hợp tác.

BVĐK Thống Nhất Đồng Nai là cơ sở y tế có quy mô lớn, uy tín hàng đầu tại khu vực, luôn được người dân tin tưởng lựa chọn. Thời gian qua, bệnh viện đã có nhiều bước chuyển mình, không chỉ nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng khám chữa bệnh chuyên môn mà còn tích cực đổi mới, cải tiến thủ tục hành chính và dịch vụ chăm sóc người bệnh.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bảo hiểm VietinBank – VBI và BVĐK Thống Nhất Đồng Nai nằm trong chiến lược tăng cường hợp tác, mở rộng mạng lưới của hai đơn vị, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng theo phương châm hoạt động “lấy khách hàng làm trung tâm”.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đại diện Ban Giám đốc BVĐK Thống Nhất Đồng Nai bày tỏ sự tin tưởng vào uy tín, chất lượng dịch vụ của Bảo hiểm VietinBank – VBI. Đặc biệt, đối tác đánh giá cao năng lực chuyển đổi số, dịch vụ bồi thường trực tuyến và các quyền lợi bảo hiểm vượt trội của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank – VBI cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc BVĐK Thống Nhất Đồng Nai đã tin tưởng lựa chọn VBI là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên triển khai bảo lãnh viện phí tại bệnh viện. VBI cam kết phối hợp chặt chẽ với bệnh viện để triển khai quy trình bảo lãnh viện phí được nhanh chóng, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho người bệnh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Bảo hiểm VietinBank - VBI hiện sở hữu mạng lưới hơn 200 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc., trong đó có nhiều phòng khám, bệnh viện công lập, tư nhân và quốc tế lớn và uy tín hàng đầu tại khu vực.

Bên cạnh việc phát triển mở rộng mạng lưới, VBI cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến và tối ưu quy trình bồi thường, mang lại trải nghiệm tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng chỉ mất từ 1-2 phút thao tác trên ứng dụng di động MyVBI để hoàn thành khai báo hồ sơ bồi thường trực tuyến và được nhận tiền bảo hiểm tự động ngay sau khi xác nhận đồng ý với phương án chi trả của VBI.