(VTC News) -

Theo quan niệm dân gian, khi chuẩn bị cho những việc lớn như xây dựng nhà cửa, kết hôn hay khởi sự làm ăn, nhiều gia đình thường tham khảo các yếu tố phong thủy truyền thống để có thêm cơ sở lựa chọn thời điểm phù hợp.

Trong đó, Tam tai, Hoang ốc và Kim lâu là ba khái niệm quen thuộc, được xem như những hệ quy chiếu giúp con người cân nhắc kỹ lưỡng trước các quyết định quan trọng. Ở góc nhìn hiện đại, các yếu tố này có thể được hiểu như những kinh nghiệm dân gian, góp phần tạo sự yên tâm về mặt tinh thần, đồng thời khuyến khích mỗi người thận trọng hơn trong kế hoạch của mình.

Bước sang năm 2026, việc tìm hiểu cách tính Tam tai, Hoang ốc và Kim lâu giúp nhiều gia chủ chủ động hơn trong việc sắp xếp công việc, tránh tâm lý bị động hoặc lo lắng không cần thiết.

Bảng tính Tam tai, Hoang ốc, Kim lâu năm 2026 được nhiều người quan tâm. (Ảnh: Nhật Thùy)

Tam tai là gì?

Tam tai là khái niệm chỉ ba năm liên tiếp được xem là không thuận lợi. “Tam” nghĩa là ba, “tai” thường được hiểu là tai ương hay trở ngại. Theo quan niệm dân gian, cứ mỗi 12 năm, mỗi người sẽ trải qua một giai đoạn Tam tai kéo dài ba năm. Đây là khoảng thời gian được cho là dễ phát sinh khó khăn trong công việc, sức khỏe, tài chính hoặc các mối quan hệ.

Chính vì vậy, nhiều gia đình thường hạn chế làm những việc trọng đại như xây nhà, cưới hỏi hay đầu tư lớn trong các năm Tam tai, hoặc nếu có thực hiện thì sẽ cân nhắc kỹ hơn về kế hoạch, tài chính và các phương án dự phòng. Ở góc độ thực tế, đây cũng là một cách để nhắc nhở mỗi người nên thận trọng, tránh nóng vội và dành thêm thời gian chuẩn bị.

Việc xác định năm Tam tai dựa trên tuổi âm lịch và chu kỳ 12 con giáp. Theo cách tính truyền thống, Tam tai được gắn với các nhóm tuổi tam hợp. Quan niệm “tam hợp hóa tam tai” cho rằng những con giáp nằm trong cùng một nhóm tam hợp sẽ cùng trải qua hạn Tam tai vào cùng một giai đoạn.

Cụ thể, các nhóm tuổi và năm Tam tai tương ứng được xác định như sau:

Người tuổi Tý – Thìn – Thân sẽ gặp Tam tai trong ba năm liên tiếp là Dần – Mão – Thìn.

Người tuổi Mão – Mùi – Hợi sẽ gặp Tam tai trong ba năm liên tiếp là Tỵ – Ngọ – Mùi.

Người tuổi Ngọ – Tuất – Dần sẽ gặp Tam tai trong ba năm liên tiếp là Thân – Dậu – Tuất.

Người tuổi Sửu – Tỵ – Dần sẽ gặp Tam tai trong ba năm liên tiếp là Tý – Sửu – Hợi.

Từ quy luật này có thể suy ra, năm 2026 là năm đầu tiên của hạn Tam tai đối với các tuổi Hợi – Mão – Mùi. Với những người thuộc nhóm tuổi này, việc lập kế hoạch cho các dự án lớn nên được tính toán cẩn thận, chú trọng quản lý rủi ro và chuẩn bị nguồn lực đầy đủ.

Hoang ốc là gì?

Hoang ốc theo nghĩa Hán – Việt có thể hiểu là “ngôi nhà hoang”. Trong phong thủy, khái niệm này gắn với các cung được cho là ảnh hưởng đến không gian sống và đời sống gia đình. Theo quan niệm truyền thống, nếu xây nhà rơi vào cung Hoang ốc không thuận, gia chủ có thể gặp những vấn đề liên quan đến sức khỏe, hòa khí gia đình hoặc công việc làm ăn.

Vì vậy, nhiều người khi chuẩn bị xây dựng nhà cửa thường xem tuổi để tránh phạm Hoang Ốc. Trong trường hợp tuổi không phù hợp, một số gia đình chọn cách “mượn tuổi” người khác để tiến hành xây dựng, với mong muốn giảm bớt những lo ngại về mặt tâm lý.

Hoang ốc được tính theo chu kỳ 6 cung, bao gồm: Nhất Cát, Nhì Nghi, Tam Địa Sát, Tứ Tấn Tài, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang Ốc. Trong đó, có những cung được coi là thuận lợi, gắn với ý nghĩa tốt về nơi ở và sinh khí, và cũng có những cung bị xem là không thuận, thường được khuyên nên tránh khi làm nhà.

Việc chọn thời điểm không rơi vào cung Hoang ốc xấu giúp gia chủ yên tâm hơn khi bắt đầu xây dựng, đồng thời góp phần tạo tâm lý tích cực, tin tưởng vào không gian sống mới. Dưới góc nhìn đời sống, đây cũng là cách để các gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về tài chính, sức khỏe và sự gắn kết nội bộ trước khi bước vào một thay đổi lớn.

Kim lâu là gì?

Trong dân gian có câu: “1, 3, 6, 8 Kim lâu, dựng nhà lấy vợ tậu trâu thì đừng". Kim lâu được xem là yếu tố dùng để xác định những năm tuổi không phù hợp cho việc xây dựng nhà cửa hoặc tổ chức các sự kiện lớn. Theo quan niệm truyền thống, phạm Kim lâu có thể kéo theo nhiều trắc trở, ảnh hưởng đến sự ổn định và hạnh phúc của gia đình.

Do đó, việc xác định năm Kim lâu được nhiều gia chủ sử dụng như một bước tham khảo, nhằm tránh đưa ra quyết định quan trọng vào thời điểm mà bản thân cảm thấy chưa thật sự yên tâm. Về mặt thực tế, đây cũng là một cách để mỗi người tự kiểm tra lại điều kiện tài chính, sức khỏe và kế hoạch dài hạn của mình trước khi bắt tay vào việc lớn.

Cách tính Kim lâu khá đơn giản là lấy tuổi âm lịch chia cho 9. Nếu số dư rơi vào 1, 3, 6 hoặc 8 thì năm đó được xem là phạm Kim lâu.

Ví dụ, năm 2026, nếu gia chủ có tuổi âm lịch là 39, lấy 39 chia 9 được 4 dư 3. Với kết quả này, năm 2026 được coi là năm phạm Kim lâu đối với người 39 tuổi âm. Trong trường hợp này, theo quan niệm truyền thống, gia chủ không nên xây nhà trong năm 2026, hoặc nếu vẫn muốn tiến hành thì có thể mượn tuổi người khác để giảm bớt lo ngại.

Bảng tính Tam tai, Hoang ốc, Kim lâu năm 2026

Dưới đây là bảng tính Tam tai, Hoang ốc, Kim lâu năm 2026, mọi người có thể tham khảo khi xây nhà, cưới hỏi, hay làm việc lớn. Trong đó, dấu “X” là gia gia chủ phạm năm hạn xấu.

Năm sinh Tuổi Năm Tam tai Hoang ốc Kim lâu 1956 71 Bính Thân X 1957 70 Đinh Dậu 1958 69 Mậu Tuất X X 1959 68 Kỷ Hợi X 1960 67 Canh Tý 1961 66 Tân Sửu X X 1962 65 Nhâm Dần X 1963 64 Quý Mão X X 1964 63 Giáp Thìn X 1965 62 Ất Tỵ X 1966 61 Bính Ngọ 1967 60 Đinh Mùi X X X 1968 59 Mậu Thân 1969 58 Kỷ Dậu 1970 57 Canh Tuất X X 1971 56 Tân Hợi X X 1972 55 Nhâm Tý X 1973 54 Qúy Sửu X 1974 53 Giáp Dần X 1975 52 Ất Mão X 1976 51 Bính Thìn X X 1977 50 Định Tỵ X 1978 49 Mậu Ngọ 1979 48 Kỷ Mùi X X X 1980 47 Canh Thân X 1981 46 Tân Dậu X 1982 45 Nhâm Tuất X 1983 44 Quý Hợi X X 1984 43 Giáp Tý 1985 42 Ất Sửu X X 1986 41 Bính Dần X 1987 40 Đinh Mão X 1988 39 Mậu Thìn X X 1989 38 Kỷ Tỵ X 1990 37 Canh Ngọ X 1991 36 Tân Mùi X X 1992 35 Nhâm Thân X 1993 34 Quý Dậu 1994 33 Giáp Tuất X X 1995 32 Ất Hợi X X 1996 31 Bính Tý 1997 30 Đinh Sửu X X 1998 29 Mậu Dần X 1999 28 Kỷ Mão X X 2000 27 Canh Thìn X 2001 26 Tân Tỵ X 2002 25 Nhâm Ngọ

Nhìn chung, Tam tai, Hoang ốc và Kim lâu là những hệ thống tính toán theo quan niệm phong thủy dân gian. Dù mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau, việc tìm hiểu các yếu tố này trước thềm năm 2026 vẫn có thể xem là một kênh tham khảo giúp gia chủ chuẩn bị tâm thế thận trọng, chủ động hơn khi đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.