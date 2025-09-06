Bản nhạc gắn bó và quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả VOV, bạn còn nhớ?

A

Giai điệu niềm tin

“Giai điệu niềm tin” là chương trình phát sóng vào 10h30 thứ 7 hàng tuần kênh âm nhạc VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Một không gian âm nhạc mang hơi thở đương đại, mới lạ với những tác phẩm đi cùng năm tháng được thể hiện đầy sáng tạo, cũng như những góc nhìn, cảm xúc của các nhạc sĩ trẻ, qua các tác phẩm mới sáng tác về đề tài ngợi ca Đảng, ngợi ca quê hương đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Song hành với đó là bức tranh âm thanh sinh động của hành trình đỏ đi cùng năm tháng, đến thăm các địa chỉ, di tích lịch sử gắn bó với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng ta. 13 không gian âm nhạc hấp dẫn sáng tạo, 13 kỳ đại hội thành công của Đảng sẽ được chọn lựa, tái hiện lại với những giai điệu của niềm tin.