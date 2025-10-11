Bán nhà không được giá, hãy đổi các màu sơn làm tăng giá trị bất động sản

(VTC News) -

Sơn tường là cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất để “thay áo mới” cho ngôi nhà,;nhưng theo các chuyên gia nội thất, việc lựa chọn sai màu sắc có thể khiến giá trị bất động sản của bạn giảm hàng nghìn USD.

Chuyên gia nội thất Jessie Brooks, Giám đốc sản phẩm tại Davincified (Anh) cho biết, màu sơn không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn quyết định cảm giác về không gian, ánh sáng và cả tâm lý của người mua tiềm năng. Những màu tường không phù hợp có thể khiến căn phòng trông nhỏ, tối, thậm chí khiến người xem “mất hứng” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chuyên gia cho biết việc sơn nhà bằng một số màu sắc có thể khiến giá trị bất động sản giảm.

Màu hồng có thể khiến nhà bạn mất giá

Theo Brooks, hồng là tông màu cần đặc biệt tránh nếu bạn đang muốn giữ hoặc tăng giá trị căn nhà. Không phải tất cả các sắc độ hồng đều xấu, nhưng những tông hồng từng “làm mưa làm gió” trong vài năm gần đây như hồng đất xám nhạt, hồng trầm hoặc hồng kẹo cao su đang dần trở nên lỗi thời.

Ban đầu, những màu này có thể tạo cảm giác tinh tế, ngọt ngào nhưng chỉ sau một thời gian, chúng trở nên xỉn màu, kém sức sống và làm nhà trông tối hơn, chật hơn. “Những tông hồng đất không phản chiếu ánh sáng tốt và thiếu sự ấm áp cần thiết”, Brooks phân tích.

Màu hồng kẹo cao su từng được xem là trẻ trung, vui tươi, lại nhanh chóng trở thành “ác mộng” trang trí. “Một màu có thể hợp thời hôm nay nhưng sẽ trông trẻ con hoặc sến súa chỉ sau một năm”, chuyên gia nói. “Những màu sắc hợp mốt luôn có hạn sử dụng ngắn. Nếu bạn phải sơn lại nhà mỗi vài năm để chạy theo xu hướng, bạn đang tốn thời gian và tiền bạc".

Hồng là màu phổ biến trong trang trí nhà cửa trong những năm gần đây, nhưng nó có thể không được người mua ưa chuộng.

Màu sơn có thể ảnh hưởng đến giá trị bất động sản

Không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, màu tường còn tác động trực tiếp đến giá trị bán lại của căn nhà. Theo khảo sát mà Jessie trích dẫn, có đến 40% người mua sẵn sàng giảm giá nếu họ không thích bảng màu nội thất hiện có.

Và thật không may, màu hồng lại nằm trong nhóm bị “ghét” nhiều nhất. Khi bước vào căn phòng sơn hồng, người mua thường nghĩ ngay đến chi phí sơn lại, từ đó đưa ra giá thấp hơn.

“Người mua muốn một ngôi nhà có thể dọn vào ở ngay. Nếu phải sơn lại tường trước khi ổn định cuộc sống, họ sẽ bỏ qua hoặc mặc cả mạnh tay", Brooks nói.

Trái lại, những tông màu trung tính lại được ưa chuộng vì dễ dàng khiến người xem hình dung được không gian sống của riêng họ, điều cực kỳ quan trọng trong giao dịch bất động sản.

Theo Jessie, tâm lý học màu sắc không chỉ là chiêu tiếp thị, nó thực sự tác động đến cảm xúc con người. Màu hồng xỉn hoặc trầm có thể khiến người ở trong phòng cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng, trong khi hồng rực lại gây quá tải thị giác, khiến không gian trở nên ngột ngạt.

“Tường là nền tảng của căn phòng. Nếu màu nền không phù hợp, mọi thứ khác, từ nội thất, ánh sáng cho tới nghệ thuật, đều bị ảnh hưởng", Brooks nói.

Căn phòng sơn hồng đậm có thể mang lại năng lượng ban đầu, nhưng khi sống lâu dài, nó khiến người ở cảm thấy mệt mỏi. Tệ hơn, ánh sáng tự nhiên thay đổi theo ngày sẽ khiến màu hồng phản chiếu khác nhau, đôi khi tạo hiệu ứng “chói” hoặc xung đột với đồ nội thất.

Màu sắc rất quan trọng vì nó tạo nên tâm trạng cho mọi thứ khác trong phòng.

Những gam màu thay thế giúp căn nhà đắt giá hơn

Vậy đâu là lựa chọn thông minh hơn nếu bạn vẫn yêu thích sự ấm áp, nhẹ nhàng của tông hồng?

Brooks gợi ý màu đất nung (terracotta) hoặc đào nhạt (peach), những sắc thái có chiều sâu, bền vững và dễ phối hợp. “Đất nung là màu đã tồn tại hàng thế kỷ trong kiến trúc. Nó mang đến sự gần gũi với thiên nhiên, cảm giác ấm áp, và không bao giờ lỗi thời", bà giải thích.

Ngoài ra, màu kem ấm cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu tông sáng nhưng muốn tránh cảm giác “lạnh lẽo” của trắng tinh. Chúng phản chiếu ánh sáng tự nhiên đẹp mắt, giúp phòng trông rộng hơn và dễ chịu hơn.

Một xu hướng được nhiều chuyên gia khuyên dùng là màu “greige”, sự kết hợp giữa xám và be. Đây là tông trung tính hoàn hảo vì không gợi lên cảm xúc hoặc phong cách cụ thể nào, nên không bao giờ lỗi mốt. Brooks phân tích: “Màu tường lý tưởng là màu bạn không nhận ra nữa, nó hòa vào không gian, làm nổi bật nội thất và phong cách cá nhân".

Theo Brooks, để tạo ra một ngôi nhà vừa đẹp vừa bền giá trị, chủ nhà nên chọn màu mà họ có thể sống cùng ít nhất 10 năm. “Hãy tự hỏi, màu này có còn hợp khi bạn đổi nội thất, khi xu hướng thay đổi, hay khi bạn treo thêm vài bức tranh mới không? Nếu câu trả lời là ‘không’, hãy chọn lại", chuyên gia nói.

Màu trắng kem hoặc ngà ấm vẫn luôn được ưa chuộng vì dễ phối hợp, mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại. Trong khi đó, xám nhẹ phù hợp với những ngôi nhà đương đại nhưng nên thử mẫu trước vì ánh sáng có thể khiến nó ngả sang tím hoặc xanh.

Brooks nhấn mạnh: “Chủ nhà thường chạy theo xu hướng mà quên mất tác động lâu dài đến giá trị tài sản. Một số màu trông hợp thời bây giờ nhưng vài năm sau sẽ khiến ngôi nhà trông cũ kỹ".

Bà kết luận: “Vượt thời gian không có nghĩa là nhàm chán. Những gam màu trung tính ấm áp, kem dịu nhẹ hay tông đất tự nhiên sẽ giúp không gian của bạn sang trọng, dễ chịu và bền giá trị. Khi chọn sơn, hãy nghĩ đến cảm giác của bạn và của người mua tương lai trong 10 năm tới".