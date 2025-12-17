Bài phát biểu 'thủ khoa cũng từng rớt môn' làm hội trường bật cười

(VTC News) -

Tại buổi lễ tốt nghiệp ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, bài phát biểu của thủ khoa Nguyễn Minh Phúc - ngành Hoá học, chương trình Cử nhân Tài năng để lại nhiều ấn tượng.

Những chia sẻ vừa cảm động, vừa hài hước khi so sánh quá trình học như một công thức hoá học, hay những chia sẻ chân thực về trải nghiệm “rớt môn” khiến nhiều sinh viên và các giảng viên trong hội trường bật cười vì “thủ khoa cũng giống như sinh viên bình thường”.

“Bài phát biểu không chỉ là tâm tư của riêng em mà còn của tất cả những người bạn cùng tốt nghiệp. Em mong muốn đại diện cho những con tim còn đang thổn thức trên khán đài, nói lên những suy nghĩ dồn nén suốt 4 năm qua”, Phúc chia sẻ.

Phần phát biểu của Phúc trong buổi lễ tốt nghiệp. (Video: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM)

Tân cử nhân Nguyễn Minh Phúc (SN 2002), quê ở Bình Thuận. Phúc là học sinh giỏi Hóa với nhiều thành tích nổi bật ở bậc THCS và THPT, trong đó có Huy chương Vàng "Olympic Tháng 4" TP.HCM hai năm liên tiếp (2017 - 2018 và 2018 - 2019, khối không chuyên). Ban đầu, Phúc dự định theo học ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nhưng trước tác động của dịch COVID-19, nam sinh thay đổi định hướng, lựa chọn thi vào ngành Y khoa với mong muốn nối nghiệp gia đình.

Năm 2020, Phúc đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Y Khoa, trường Đại học Y Dược với 10 điểm môn Hóa, trở thành thí sinh duy nhất của tỉnh Bình Thuận đạt mức điểm này.

Sau một kỳ học, Phúc nhận ra bản thân không phù hợp với ngành y khi dần thiếu hứng thú trong học tập và điểm số thấp hơn kỳ vọng. Phúc đối diện với quyết định khó khăn là thi lại để theo đuổi con đường mình thực sự mong muốn - ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

“Điều khó khăn nhất là thuyết phục ba mẹ. Ba mẹ em rất thích mình học y, nên việc nói ra quyết định thi lại là điều em day dứt nhất”, Phúc chia sẻ. Sau khi hoàn thành các môn học ở học kỳ đầu, Phúc bảo lưu kết quả, trở về quê ôn tập với kỷ luật nghiêm ngặt.

Nỗ lực ấy được đền đáp khi Phúc đỗ thủ khoa đầu vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo phương thức thi tốt nghiệp THPT, đạt 29,2 điểm (Toán 9,4; Hóa 10; Tiếng Anh 9,8), đồng thời là Á khoa toàn quốc khối D7.

Phúc vừa thủ khoa đầu vào và là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. (Ảnh: NVCC)

Bước vào giảng đường đại học, Phúc theo học chương trình Cử nhân Tài năng. Lớp học có chỉ khoảng 30 sinh viên và những yêu cầu khắt khe về điểm số và điểm rèn luyện. Sinh viên được giảng dạy bởi các trưởng bộ môn, tăng cường tiếng Anh, làm đề thi riêng khó hơn và được định hướng nghiên cứu chuyên sâu.

Phúc thừa nhận, 4 năm đại học không hề “nhẹ nhàng”. Áp lực lớn nhất đến từ các môn thực hành và viết báo cáo. Có học kỳ, Phúc phải học liên tục 4 môn thực tập, mỗi ngày gần như “đóng đô” trong phòng thí nghiệm. Những buổi làm thí nghiệm kéo dài từ sáng đến tối, đêm về tiếp tục viết báo cáo dài hàng chục trang.

Giai đoạn căng thẳng nhất là thời điểm một tháng cuối làm khóa luận tốt nghiệp. Phúc nhiều lần thức xuyên đêm tại phòng thí nghiệm. “Có thời điểm em chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng mỗi ngày, liên tục trong suốt gần một tháng”, Phúc nhớ lại.

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Phúc đạt được thành tích xứng đáng. (Ảnh: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM)

Vượt qua những ngày tháng căng thẳng ấy, Phúc tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa đầu ra, khép lại hành trình đại học không chỉ bằng điểm số ấn tượng, mà còn bằng bài phát biểu khiến nhiều sinh viên nhận ra: "Ngay cả thủ khoa cũng từng mệt mỏi và từng hoài nghi chính mình".

Chính sự chân thật đó khiến câu chuyện của Phúc trở nên gần gũi, truyền cảm hứng cho những sinh viên đang "chật vật" trên giảng đường - rằng thành tích cao không đến từ một con đường bằng phẳng, mà từ việc dám lựa chọn, dám kiên trì và không bỏ cuộc giữa chừng.

Phúc đang hoàn thiện hồ sơ du học ngành Hóa phân tích theo hướng thạc sĩ kết hợp tiến sĩ tại Hoa Kỳ, với mục tiêu tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu.