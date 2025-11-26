'Bác sĩ Satan' tàn độc tiêm xyanua, giết người hàng loạt ở Pháp

(VTC News) -

Những biệt danh lạnh gáy như "Bác sĩ Quỷ", "Ma sói Paris", hay "Quỷ ác độc" xuất phát từ mức độ tàn bạo đến khó tưởng tượng trong hồ sơ tội ác của Marcel André Henri Félix Petiot, kẻ đã đoạt mạng 26 nạn nhân và cũng là nghi phạm gây ra cái chết của hàng chục cái chết bí ẩn khác. Đến nay, vụ án của Petiot vẫn được coi là một trong những chương đen tối nhất của lịch sử tội phạm Pháp.

Nhân tính méo mó

Marcel Patiot sinh ngày 17/1/1987 tại Auxerre, Pháp. Ngay từ khi còn nhỏ, Marcel được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và bị đuổi học nhiều lần, từng thực hiện nhiều hành vi chống đối xã hội. Khi còn là thiếu niên, Marcel đã có thói quen ăn cắp vặt, dẫn đến sự trượt dài dẫn đến các tội danh nghiêm trọng sau này.

Mặc dù có chẩn đoán bệnh tâm thần, quân đội Pháp vẫn chấp nhận đơn xin nhập ngũ của Marcel năm 1916. Phục vụ trong quân ngũ chưa được bao lâu, Marcel bị thương ở mặt trận mùa xuân và tiếp tục được đánh giá mắc bệnh tâm thần, mà theo các bác sĩ là mất cân bằng tâm thần, suy nhược thần kinh, u sầu và ám ảnh.

Chân dung gã bác sĩ sát nhân. (Nguồn: Historic Mysteries)

Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc, Petiot tham gia chương trình đào tạo cấp tốc dành cho cựu chiến binh. Chỉ trong 8 tháng, Marcel đã hoàn tất chương trình y khoa. Tháng 12/1921, hắn nhận bằng tốt nghiệp và chuyển đến sinh sống tại Villeneuve-sur-Yonne.

Trong thời gian hành nghề tại Villeneuve-sur-Yonne, Marcel vướng nhiều tai tiếng, bao gồm việc kê đơn các chất gây nghiện và thực hiện phá thai trái phép. Hắn còn mắc tin đồn tham nhũng, đồng thời xin bí mật trợ cấp y tế nhà nước cho nhiều bệnh nhân, tức là nhận khoản thanh toán từ cả bệnh nhân lẫn nhà nước cho mỗi lần điều trị.

Năm 1926, Petiot gặp Louise Delaveau, con gái của một bệnh nhân lớn tuổi. Có tin đồn rằng cô là nạn nhân đầu tiên, mở màn cho chuỗi giết hại hàng loạt của y. Hàng xóm cho biết họ thấy Petiot đặt một chiếc rương lớn vào ô tô ngay sau khi Delaveau được thông báo mất tích. Trùng hợp thay, vài tuần sau, một chiếc rương chứa các bộ phận cơ thể của một nạn nhân nữ chưa xác định danh tính được vớt dưới sông Yonne.

Chiếc lò nơi "Bác sĩ Satan" đốt xác nạn nhân. (Nguồn: Musée et Archives de la Préfecture)

Dù bị tình nghi sát hại vợ, ngay năm sau, hắn đã trở thành thị trưởng và mau chóng kết hôn với Georgette Lablais, con gái của một địa chủ giàu có. Trong thời gian này, Petiot vướng nhiều bê bối, từ biển thủ, trộm cắp cho đến gian lận. Tháng 8/1931, hắn từ chức, nhưng sau đó được bầu làm cố vấn, rồi lại nhanh chóng bị phát hiện hành vi trộm cắp, buộc phải chuyển tới Paris sinh sống.

Quỷ Satan trỗi dậy

Petiot trốn nghĩa vụ quân sự cưỡng bức năm 1940 bằng cách làm giả giấy chứng nhận thương tật và tiếp tục hành nghề bác sĩ. Chiến tranh Thế giới thứ 2 bùng nổ, Phát xít Đức xâm lược Pháp, Petiot tự xưng là "Tiến sĩ Eugène" và lập ra một mạng lưới "giải cứu" những người Do Thái, chiến sĩ kháng chiến và tội phạm tìm cách trốn khỏi sự truy lùng của Mật vụ Đức quốc xã.

Trên danh nghĩa này, hắn hứa sẽ bảo vệ những người muốn thoát khỏi trại tập trung của Đức Quốc xã, nhưng yêu cầu trả 25.000 franc mỗi người. Petiot nói rằng họ cần được tiêm chủng "vaccine phòng bệnh" để được xuất cảnh sang Argentina, nhưng thực chất là tiêm xyanua trực tiếp vào cơ thể. Nạn nhân chết ngay sau đó, tài sản của họ bị cướp sạch, thi thể bị phi tang tàn nhẫn.

Tháng 4/1943, Mật vụ Đức quốc xã phát hiện ra đường dây mà Petiot gọi là "Fly-Tox" này. Nhờ thông tin thu thập được, họ xâm nhập vào hoạt động của mạng lưới và bắt giữ ba đồng phạm Fourrier, Pintard, và Nézondet. Sau khi bị tra tấn, chúng khai rằng kẻ đứng đằng sau toàn bộ đường dây này là Marcel Petiot.

Tháng 3/1944, vận may của Petiot cuối cùng cũng cạn kiệt. Hàng xóm báo cảnh sát về lượng khói lớn mù mịt, bốc mùi hôi thối thoát ra từ căn nhà của gã ở đường Le Sueur, Paris. Lo sợ hỏa hoạn xảy ra, cảnh sát đã huy động lính cứu hỏa và khám xét căn nhà.

Vẻ ung dung chống tay ngủ của Marcel Petiot tại tòa. (Nguồn: Historic Mysteries)

Tại tầng hầm, cảnh sát phát hiện hài cốt của nhiều nạn nhân, bao gồm những phần cơ thể còn đang cháy âm ỉ như than trong lò sưởi. Khi khám xét sân sau, họ tìm thấy thêm nhiều xác chết trong hố vôi. Trên cầu thang, bao vải chứa ít nhất xác của 10 người cũng được tìm thấy. Căn nhà của hắn chất đầy đồ đạc, gồm quần áo và tài sản cá nhân của các nạn nhân.

Tuy nhiên, Petiot đã trốn thoát và tìm cách ẩn náu trong suốt 7 tháng. Hắn nói với bạn bè rằng những thi thể được cảnh sát tìm thấy chính là xác của lính Đức, kẻ phản bội tổ quốc, rằng hắn ra tay vì lý tưởng kháng chiến. Trong suốt thời gian này, Petiot mang một số tên giả khác nhau, để tóc và râu.

Cuối cùng, "Bác sĩ Satan" bị bắt vào ngày 31/10/1944.

Vốn là một kẻ lừa đảo tinh vi, Petiot tin rằng hắn có thể thoát tội một lần nữa. Tại phiên tòa, hắn liên tục tự nhận là một thành viên của lực lượng kháng chiến, khẳng định mình vô tội. Petiot khai những thi thể được tìm thấy là "kẻ thù" của nước Pháp, những tên gián điệp và điệp viên hai mang làm việc cho Đức quốc xã.

Thế nhưng, cảnh sát không tìm thấy lý do nào để tin vào lời hắn nói, bởi Petiot không thể chứng minh đã tham gia kháng chiến, và hơn một nửa các nhóm mà hắn nói mình đã tham gia đều không hề tồn tại.

Máy chém được tháo dỡ sau khi Petiot bị hành hình. (Nguồn: boisdejustice.com)

Cuối cùng, hắn bị kết tội giết 26 người và kết án tử hình. Petiot được đưa lên máy chém ngày 25/5/1946, chấm dứt chuỗi giết chóc kinh hoàng của tên sát nhân giết người để trục lợi. Ước tính số tiền mà y thu được lên đến 200 triệu Franc.

Số nạn nhân thực sự của Petiot có lẽ còn nhiều hơn 26 người được ghi nhận. Theo điều tra, số lượng vụ án mà Marcel Petiot tham gia có thể lên đến 60.

Cuộc đời và tội ác kinh hoàng của Marcel Petiot được đạo diễn Christian de Chalonge dựng thành phim "Docteur Petiot" (Bác sĩ Petiot) vào năm 1990.