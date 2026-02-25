Bác sĩ Cuba và 'mỏ neo' gắn kết cuộc đời với Việt Nam

(VTC News) -

Giữa những ngày tháng cuối năm làm việc miệt mài tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, bác sĩ Piter đón nhận tin vui đặc biệt. Ông được cấp thẻ thường trú tại Việt Nam. Đây là dấu mốc đầy tự hào, không chỉ là tờ giấy thông hành hành chính, mà là sự bảo chứng cho lòng tin, sự ghi nhận của Việt Nam với những đóng góp không mệt mỏi của ông suốt nhiều năm qua.

Với bác sĩ Piter, khoảnh khắc nhận tấm thẻ ấy mang lại cảm xúc khó tả, vừa hạnh phúc, vừa vinh dự, nhưng trên hết là cảm giác "thuộc về". Tấm thẻ thường trú như "mỏ neo" đóng chặt trái tim người bác sĩ Cuba lại với dải đất hình chữ S.

Bác sĩ Piter nhận thẻ thường trú với niềm vui dịp cuối năm (Ảnh: BVCC)

Ông bộc bạch rằng, việc đạt được thẻ thường trú hiện nay là quá trình đòi hỏi sự kiên trì và hỗ trợ rất lớn từ Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Sự tin tưởng tuyệt đối của những người cộng sự nơi đây giúp ông vượt qua những rào cản về thủ tục để có thể toàn tâm toàn ý coi mảnh đất Phú Thọ là nhà. Với bác sĩ Piter, tấm thẻ này không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu mới cho những cam kết dài hạn hơn, sâu sắc hơn với bệnh nhân vùng trung du Bắc Bộ.

"Tôi thực sự hạnh phúc và vinh dự. Tấm thẻ này không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà là sự ghi nhận đối với những gì tôi đã cống hiến. Tôi mong rằng đây sẽ là tín hiệu tích cực để nhiều chuyên gia nước ngoài khác có thể yên tâm coi Việt Nam là nhà và đóng góp nhiều hơn nữa", bác sĩ Piter xúc động nói.

Đặt nền móng của tim mạch chuyên sâu

Năm 2018, bác sĩ Piter lần đầu đến Việt Nam, mục tiêu của ông chỉ là tìm kiếm trải nghiệm nghề nghiệp ngắn hạn. Nhưng rồi "cái duyên" với y học Việt Nam và đặc biệt là cuộc gặp gỡ định mệnh với CEO Hệ thống y tế Hùng Vương đã thay đổi tất cả. Nhìn thấy khát vọng thay đổi diện mạo y tế vùng cao và tầm nhìn nhân văn của vị lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Piter quyết định rẽ hướng.

Năm 2021, ông trở thành "thuyền trưởng" của chuyên khoa Tim mạch tại Hùng Vương.

Những ngày đầu tiếp quản vị trí Trưởng khoa, khó khăn bủa vây. Lúc bấy giờ, khái niệm về một Trung tâm Tim mạch độc lập, chuyên sâu vẫn còn khá mới mẻ tại một bệnh viện tư ở địa phương. Ý tưởng ban đầu chỉ là ghép tim mạch can thiệp vào khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của một chuyên gia từng kinh qua nhiều môi trường y tế khắc nghiệt, bác sĩ Piter hiểu rằng nếu không có hệ sinh thái hoàn chỉnh từ điều trị lâm sàng, can thiệp đến đào tạo đội ngũ, thì sự phát triển chỉ là bề nổi.

Bác sĩ Piter đặt nền móng của tim mạch chuyên sâu tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Ảnh: BVCC)

Ông bắt đầu quá trình "khai sơn phá thạch", chứng minh cho Ban lãnh đạo thấy giá trị của một đơn vị tim mạch chuyên sâu. Không chỉ cầm dao mổ, ông Piter còn là người thầy tận tụy. Ông trực tiếp uốn nắn, đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ Việt Nam đầy tiềm năng. Chứng kiến những học trò của mình từ chỗ bỡ ngỡ nay có thể tự tin đứng độc lập trong phòng can thiệp, xử lý những ca bệnh phức tạp, đó chính là phần thưởng lớn nhất mà ông nhận được.

Tính đến nay, hơn 700 ca can thiệp tim mạch được thực hiện dưới sự dẫn dắt của ông, trong đó có gần một nửa là các ca cấp cứu tối khẩn cấp. Mỗi ca bệnh thành công không chỉ là một con số thống kê, mà là một mạng người được giật lại từ tay tử thần, là một gia đình được vẹn nguyên niềm hạnh phúc.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, hành trình của bác sĩ Piter Martinez Benitez tại bệnh viện không được đo bằng năm tháng, mà bằng những ca cấp cứu thót tim, những nhịp đập được giữ lại, và niềm tin của người bệnh đặt trọn nơi đôi bàn tay người thầy thuốc. Ở đó, bác sĩ Piter làm việc bằng cả trí tuệ của một chuyên gia tim mạch và trái tim của một người con yêu đất Việt.

Triết lý sống của bác sĩ có "trái tim Việt"

Nhiều người từng hỏi bác sĩ Pite rằng điều gì ở Việt Nam níu giữ một chuyên gia Cuba, ông nói đó sự kết hợp giữa tinh thần cầu thị của đồng nghiệp và tình cảm nồng hậu của người dân. Bác sĩ Piter tìm thấy ở các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương sự kỷ luật và khao khát học hỏi hiếm thấy của đội ngũ y bác sĩ. Ở đây, ông cảm thấy mình có không gian để đổi mới, để xây dựng những giá trị thực chất thay vì bị gò bó trong những hệ thống y tế quá cứng nhắc.

Tình yêu của ông với Việt Nam còn thấm đẫm trong cách ông cảm nhận về văn hóa truyền thống, đặc biệt là Tết cổ truyền. Ông yêu sự sâu lắng của những ngày xuân, khi con người tạm dừng guồng quay hối hả để nhìn lại một năm đã qua và hướng về gia đình. Trong không gian bệnh viện những ngày trực Tết, dù bận rộn với các ca cấp cứu, ông vẫn cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và tình người ấm áp của các đồng nghiệp.

Bác sĩ Piter gói bánh chưng Tết (Video: BV đa khoa Hùng Vương)

Ông thú nhận rất thích ẩm thực ngày Tết, không chỉ vì hương vị mà vì ý nghĩa của chúng. Những món ăn cổ truyền mang theo thông điệp về sự gắn kết và lòng biết ơn. Chính sự thấu hiểu văn hóa sâu sắc ấy đã xóa đi ranh giới về ngôn ngữ và quốc tịch giữa ông và đồng nghiệp, bệnh nhân. Khi một bệnh nhân nặng hồi phục, có thể mỉm cười và đoàn tụ cùng người thân vào dịp Tết, bác sĩ Piter thấy bản thân cũng đang đón một cái Tết viên mãn nhất.

Bước sang năm mới, với tấm thẻ thường trú được cất giữ trang trọng như báu vật, bác sĩ Piter vẫn tiếp tục hành trình không nghỉ. Ông nhắn nhủ đến các bệnh nhân rằng, sức khỏe không phải là sự may rủi, mà là quyết định mang tính chủ động. "Hãy cùng chúng tôi kiểm soát huyết áp, tiểu đường và lối sống", đó là lời khuyên đầy trách nhiệm của một người bác sĩ luôn coi bệnh nhân như người thân trong gia đình mình.

Câu chuyện của bác sĩ Piter tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương không chỉ là câu chuyện về y thuật, mà là minh chứng cho sức mạnh của sự thấu cảm xuyên biên giới. Giữa mảnh đất Phú Thọ, vị bác sĩ ấy vẫn đang ngày đêm thầm lặng canh giữ nhịp đập cho bao trái tim, bằng chính một trái tim Cuba rất yêu Việt Nam.