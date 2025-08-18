Bắc Ninh: Xây dựng phường Trí Quả phát triển toàn diện gắn với du lịch văn hóa

(VTC News) -

Ngày 17-18/8, Đảng bộ phường Trí Quả tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có 236 đại biểu chính thức đại diện cho 1.137 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Phường Trí Quả được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, phường: Trí Quả, Thanh Khương và Đình Tổ, với tổng diện tích tự nhiên 19,95 km2, dân số 34.574 người. Đảng bộ phường có 33 tổ chức đảng trực thuộc với 1.137 đảng viên.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trí quả lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới với không gian mới, động lực mới, thời cơ mới với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội lần này hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Trí Quả tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động; xây dựng phường Trí Quả phát triển toàn diện, bền vững.

Gắn kết và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng, tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Trí Quả đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, về phát triển kinh tế, phường có Khu công nghiệp Thuận Thành III, các Cụm công nghiệp Hà Mãn-Trí Quả, Thanh Khương với 45 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng 130 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thu hút và tạo việc làm cho trên 6.000 lao động.

Lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Tích cực triển khai hiệu quả đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống giai đoạn 2023-2025”, đến nay, phường có 2 nghề được công nhận “Nghề truyền thống”.

Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng 61 công trình với tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 26 nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách với tổng số trên 1,4 tỷ đồng…

Đến năm 2024, phường không còn hộ nghèo.

Xây dựng phường Trí Quả thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả Đảng bộ phường Trí Quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội chung của tỉnh.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để đạt được các nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị chính quyền địa phương cùng Nhân dân xã phường Trí Quả tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, gương mẫu, đi đầu, hoàn thiện bộ máy đi đôi với kiện toàn tổ chức cán bộ, trên hết là giữ gìn đoàn kết nội bộ, đây là yếu tố then chốt.

Huy động nguồn lực đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao đi đôi với bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trí Quả nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết tâm xây dựng phường Trí Quả trở thành trung tâm văn hóa lễ hội, du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh.

Trí Quả có tiềm năng du lịch phong phú, đặc sắc, mang dấu ấn văn hóa đặc trưng của địa phương như các làng nghề truyền thống nổi tiếng (đậu Trà Lâm, tương Đình Tổ) và các khu di tích lịch sử văn hoá chùa Dâu, chùa Bút Tháp, thành cổ Luy Lâu.

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, chăm lo đời sống người dân, bảo tồn văn hóa, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Đại hội công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trí Quả khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Trí Quả khóa I gồm 10 đồng chí. Ông Văn Quốc Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Trí Quả.