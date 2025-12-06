Ba thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, hai người tử vong

Ngày 6/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ vụ xe khách giường nằm tông chết hai thanh niên đang ngồi uống nước bên lề đường.

Video hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 5/12, xe khách 40 chỗ do ông Nguyễn Tấn M. (50 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 80, hướng Lấp Vò – Sa Đéc.

Khi đến đoạn đường qua ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò (Đồng Tháp), xe bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước bên lề đường, trước cửa quán cà phê.

Ba thanh niên ngồi uống nước bên đường trước khi bị xe khách tông. (Ảnh cắt từ clip)

Cú va chạm khiến anh Huỳnh Trung T. (19 tuổi, ngụ xã Lai Vung, Đồng Tháp) và Nguyễn Huỳnh K. (19 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) tử vong; anh Đoàn Tấn T. (18 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an xã Lấp Vò phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.