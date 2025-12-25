Ba mẫu ghế massage trị liệu đáng chú ý trên thị trường

(VTC News) -

Khi sức khỏe ngày càng được xem là tài sản quý giá, ghế massage đang trở thành giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà của nhiều gia đình Việt. Đặc biệt, các dòng ghế massage hỗ trợ trị liệu Nhật Bản (made in Japan) được đánh giá cao nhờ khả năng tác động sâu vào cơ - xương - khớp, hỗ trợ tuần hoàn máu và nâng cao chất lượng sống.

Screenshot 2025-12-25 153614.png

Dưới đây là 3 mẫu ghế massage hỗ trợ trị liệu nổi bật năm 2026, đáng cân nhắc đầu tư.

Ghế massage hỗ trợ trị liệu là gì?

Khác với ghế massage thông thường chỉ tạo cảm giác thoải mái ngắn hạn, ghế massage hỗ trợ trị liệu được trang bị con lăn 3D/4D, túi khí toàn thân, chế độ kéo giãn cột sống và các chương trình mô phỏng kỹ thuật trị liệu chuyên sâu như Shiatsu, bấm huyệt, xoa bóp mô sâu.

Trong đó, kỹ thuật trị liệu mô sâu tác động sâu nhất vào tầng cơ lõi mà ghế massage thông thường không thể chạm tới, giải phóng mọi gốc rễ của mệt mỏi. Cơ chế hoạt động của ghế tác động chính xác vào các vùng: Vai, lưng, eo, hông, chân,... giúp người dùng:

Giảm đau mỏi cơ và khớp

Thư giãn cột sống, cải thiện tư thế

Tăng cường tuần hoàn máu

Hỗ trợ giấc ngủ sâu và giảm căng thẳng hệ thần kinh

3 mẫu ghế massage hỗ trợ trị liệu nổi bật năm 2026

Family Inada iFIT Pro - cân bằng giữa công nghệ và tiện dụng

Là một trong những mẫu ghế massage hỗ trợ trị liệu made in Japan nổi bật, iFIT Pro đến từ thương hiệu Family Inada - nhà sản xuất ghế massage hàng đầu Nhật Bản.

Tính năng nổi bật:

Con lăn 3D kết hợp 37 túi khí toàn thân

Chế độ Zero Gravity giảm áp lực cột sống

Chương trình kéo giãn nhẹ nhàng toàn cơ thể

Giao diện điều khiển đơn giản, dễ sử dụng

Đối tượng phù hợp: Gia đình có người lớn tuổi, người làm việc văn phòng, gia đình nhiều thế hệ.

Giá bán tham khảo: 70-80 triệu đồng

Xuất xứ: Nhật Bản

"Chuyên gia công nghệ" Khánh Lifetech trải nghiệm ghế massage iFIT Pro.

Inada D.Core 2 - Hỗ trợ trị liệu mô sâu

Nếu bạn cần một ghế massage hỗ trợ trị liệu chuyên sâu cho người bị đau nhức mãn tính, căng cơ hoặc làm việc cường độ cao, thì D.Core 2 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tính năng nổi bật:

Công nghệ 3D+ True Shiatsu, 10 con lăn và 6 động cơ massage

Tác động sâu đến 66mm - mô phỏng kỹ thuật massage mô sâu

13 chương trình massage tự động hỗ trợ trị liệu toàn diện

Thiết kế Wabi-Sabi sang trọng, tinh tế, sử dụng gỗ sồi và da chống thủy phân

Đối tượng phù hợp: Người làm việc căng thẳng, người làm việc văn phòng, người bị đau cột sống, đau lưng, yêu cầu cao về thẩm mỹ và kĩ thuật massage.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Giá bán tham khảo: Trên 100 triệu đồng.

Ghế massage toàn thân D.Core 2 sở hữu công nghệ massage mô sâu.

OHCO M8 NEO LE - Đỉnh cao ghế massage hỗ trợ trị liệu Nhật Bản

Là sản phẩm cao cấp nhất trong danh sách, OHCO M8 NEO LE gây ấn tượng mạnh với thiết kế tinh xảo như siêu xe Ferrari và trải nghiệm massage Shiatsu chính xác đến từng huyệt đạo.

Tính năng nổi bật:

Thiết kế bởi Ken Okuyama (Cha đẻ của người thiết kế ra chiếc siêu xe Ferrari Enzo), cánh mở như siêu xe Ferrari

Trị liệu Shiatsu nguyên bản, cố vấn bởi bậc thầy Akira Okabayashi

Công nghệ Back Autoscan xác định đúng vị trí cột sống người dùng

Ghế massage duy nhất trên thị trường có tính năng hỗ trợ trị liệu vai

Thiết kế cao cấp: da thật Ultrasuede phần lưng; da thật các phần còn lại, viền mạ Titan

Lọc không khí, đốt tinh dầu tỏa hương, đèn led tắt/ mở theo cảm biến bước chân

Đối tượng phù hợp: Người đam mê công nghệ cao cấp, yêu cầu trải nghiệm trị liệu chuyên sâu, gia đình có người lớn tuổi.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Giá bán tham khảo: 250 triệu đồng.

Ghế massage OHCO M8 NEO LE là lựa chọn thư giãn tại gia của diễn viên Hà Việt Dũng.

Mua ghế massage hỗ trợ trị liệu Nhật Bản ở đâu uy tín?

Maxcare Home là đơn vị phân phối ghế massage hỗ trợ trị liệu chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu Nhật Bản như Family Inada, D.Core, Maxcare, OHCO, với hệ thống showroom trên toàn quốc.

Ưu điểm khi mua tại Maxcare Home:

Trải nghiệm trực tiếp sản phẩm với đa dạng phân khúc sản phẩm từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Bảo hành chính hãng, đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao được đào tạo trực tiếp từ các hãng.

Đội ngũ tư vấn chuyên sâu hiểu biết về y học con người.

Miễn phí giao hàng, lắp đặt tận nơi, hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng gia tăng, ghế massage hỗ trợ trị liệu đang dần trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Việt. Các dòng ghế massage trị liệu Nhật Bản với lợi thế về công nghệ, độ bền và hiệu quả tác động sâu được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xu hướng đầu tư cho sức khỏe tại nhà năm 2026 và những năm tiếp theo.

Khách hàng quan tâm có thể trải nghiệm tại hệ thống showroom Maxcare Home trên toàn quốc hoặc liên hệ: Website: https://maxcare.com.vn/ghe-massage/ Hotline: 0989 053 888