AZ OFFICE - hệ sinh thái văn phòng hạng C tối ưu cho doanh nghiệp SME tại Hà Nội

Hệ thống 20+ tòa nhà Văn phòng phủ sóng 5 quận nội đô Hà Nội

Thành lập từ năm 2019, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản A&Z là đơn vị vận hành hệ thống AZ OFFICE được sáng lập bởi anh Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1984), tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Ngoại thương.

Trước khi khởi nghiệp, anh Tùng có 10 năm làm kỹ sư nghiên cứu tại Viettel, một môi trường đòi hỏi tính kỷ luật cao, tư duy hệ thống và khả năng tối ưu vận hành.

Văn phòng AZ OFFICE.

Chính xuất phát điểm từ nền tảng kỹ thuật và nghiên cứu đó, AZ OFFICE ngay từ đầu đã định hướng trở thành nhà cung cấp văn phòng cho thuê uy tín, giá phải chăng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và ổn định, tập trung giải quyết nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp SME.

Thay vì chạy theo các mô hình văn phòng cao cấp với chi phí đắt đỏ, AZ OFFICE lựa chọn đi sâu vào phân khúc văn phòng hạng C - nơi tập trung phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần không gian làm việc phù hợp để phát triển bền vững.

Tính đến hiện tại, AZ OFFICE đã phát triển hơn 20+ cơ sở cho thuê văn phòng, phủ sóng tại 5 quận nội đô trọng điểm gồm Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa và Nam Từ Liêm. Đây đều là những khu vực có mật độ doanh nghiệp cao, giao thông thuận tiện và phù hợp cho việc đặt trụ sở làm việc lâu dài.

Mỗi cơ sở AZ OFFICE được quy hoạch linh hoạt về diện tích, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ doanh nghiệp mới thành lập, công ty quy mô 10-50 nhân sự cho tới các đơn vị cần văn phòng đại diện tại trung tâm. Tiêu chí xuyên suốt mà AZ OFFICE theo đuổi là: vị trí thuận tiện, diện tích linh hoạt, chi phí hợp lý, vận hành ổn định.

Giải bài toán tối ưu chi phí cho doanh nghiệp SME

Khác với nhiều đơn vị cho thuê văn phòng đơn lẻ, AZ OFFICE được xây dựng theo mô hình hệ thống, giúp khách thuê dễ dàng mở rộng, thay đổi quy mô hoặc di chuyển địa điểm khi doanh nghiệp phát triển. Điều này đặc biệt phù hợp với các SME - nhóm doanh nghiệp thường xuyên phải điều chỉnh chiến lược và mô hình vận hành theo từng giai đoạn.

AZ OFFICE được xây dựng theo mô hình hệ thống, giúp khách thuê dễ dàng mở rộng, thay đổi quy mô.

Với AZ OFFICE, văn phòng không chỉ là nơi đặt bàn ghế làm việc, mà là không gian vận hành doanh nghiệp mỗi ngày. Vì vậy, AZ Office không chỉ cung cấp mặt bằng mà còn đóng vai trò là đơn vị tư vấn đồng hành, hỗ trợ khách hàng lựa chọn không gian phù hợp với tiêu chí, ngân sách và định hướng phát triển dài hạn.

Một trong những điểm khác biệt của AZ OFFICE chính là sự chú trọng vào trải nghiệm thực tế của khách thuê. Các không gian làm việc được đầu tư đầy đủ tiện nghi, chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, từ hệ thống điện nước, an ninh cho tới vệ sinh và cách bố trí không gian chung.

Tư duy kỹ thuật làm trụ cột phát triển AZ OFFICE

AZ OFFICE được xây dựng trên nền tảng phát triển bền vững, chú trọng vào sự ổn định trong vận hành và hiệu quả sử dụng thực tế của khách thuê. Doanh nghiệp không chạy theo mở rộng ồ ạt mà lựa chọn hướng đi thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng từng địa điểm trước khi đưa vào hoạt động, nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều giữa các cơ sở.

Định hướng này xuất phát từ tư duy chiến lược của người sáng lập anh Nguyễn Thanh Tùng với nền tảng kỹ thuật và trải nghiệm quân đội, nơi mọi quy trình đều cần rõ ràng, kiểm soát và vận hành nhất quán. Chính tầm nhìn đó đã trở thành kim chỉ nam cho AZ OFFICE được tổ chức và phát triển.

Chiến lược phát triển bền vững, đặt hiệu quả sử dụng thực tế được AZ Office đặt lên hàng đầu (CEO Nguyễn Thanh Tùng).

Trong tương lai, AZ OFFICE tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, đặt hiệu quả sử dụng thực tế của khách thuê làm trung tâm đúng với tinh thần “làm thật, giá trị thật” được định hình từ tư duy kỹ thuật và trải nghiệm thực tiễn của đội ngũ sáng lập.