Anten có trái tim: Nữ sinh dùng công nghệ cứu người và truyền cảm hứng đến Gen Z

Nguyễn Thị Khánh Diệu, sinh viên trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa không chỉ đang nói về công nghệ. Cô đang kể câu chuyện của tuổi trẻ Việt Nam: Dám rẽ ngang, dám ước mơ và kiên định theo đuổi đam mê để trở thành “phiên bản Number 1 của chính mình”.

Bước ngoặt từ trang giấy đến bo mạch

Sinh ra tại Hà Tĩnh, Diệu dành trọn 3 năm để ôn thi khối A1, nhưng cũng từng là thủ khoa khối D của trường THPT Lý Tự Trọng và đỗ ngành Tài chính Ngân hàng của Đại học Ngoại thương với số điểm gần 28.

Nguyễn Thị Khánh Diệu trong phòng thí nghiệm cùng bạn bè khám phá thế giới kỹ thuật y sinh. (Ảnh: NVCC)

Tưởng như con đường đã được định sẵn: nhẹ nhàng, ổn định và “hợp với con gái” nhưng cuộc sống với DIệu mở ra một lối khác, táo bạo và rực rỡ hơn. Khi nhận học bổng toàn phần từ Đại học Phenikaa, Diệu quyết định rẽ ngang sang ngành Điện – Điện tử, bước vào thế giới của linh kiện, mạch điện và sóng điện từ, những thứ cô chưa từng chạm tới.

Năm đầu tiên là cú sốc. Cô gần như phải học lại từ đầu: điện từ trường, mô phỏng mạch, lập trình… Thế nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách tiếp năng lượng, giữ lửa đam mê và kiên trì từng ngày, đúng tinh thần của một người trẻ “bền đam mê, không lùi bước”.

Mỗi đêm, khi phòng thí nghiệm tắt đèn, Diệu vẫn kiên trì bên những dòng code, những mô phỏng anten sai lệch hàng chục lần chỉ để tìm ra vì sao bức xạ chưa đạt chuẩn.

Lúc căng thẳng, cô với tay lấy chai Number 1, bật nắp, uống một ngụm tìm lại cảm giác sảng khoái.

“Hương vị mạnh mẽ, bùng nổ của Number 1 tiếp năng lượng, giúp mình tỉnh táo ngay tức thì, tăng cường sự tập trung và thêm quyết tâm, nhiệt huyết hơn. Mình tự nhủ: ‘Cố thêm chút nữa thôi’. Và thế là lại ngồi vào bàn, tiếp tục mô phỏng”, Diệu cười.

Nguyễn Thị Khánh Diệu tiếp năng lượng, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu công nghệ y sinh, lan tỏa tinh thần “bền đam mê, không lùi bước” của thế hệ trẻ Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Từ những đêm thức trắng ấy, Diệu nhận ra điều quý giá nhất không phải là kết quả, mà là cảm giác mình đang từng ngày mạnh mẽ, bền bỉ hơn với đam mê đã lựa chọn. Quan trọng hơn, cô luôn có Number 1 đồng hành để tiếp năng lượng, bước qua những giới hạn tưởng chừng không thể và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Từ linh kiện vô tri đến nhịp đập của công nghệ nhân văn

Cơ duyên đưa Diệu đến với lĩnh vực anten - thứ tưởng chừng chỉ thuộc về kỹ sư viễn thông lại mở ra cho cô một hướng đi nhân văn: ứng dụng anten trong thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.

Với cô, anten là “cầu nối giữa công nghệ và sự sống con người”. Một anten nhỏ xíu gắn trong miếng dán theo dõi nhịp tim, hay cảm biến gửi tín hiệu về trung tâm y tế từ xa, đó là khi kỹ thuật khô cứng trở nên có linh hồn.

Nguyễn Thị Khánh Diệu là gương mặt năng động trong các hoạt động Đoàn, nơi cô lan tỏa năng lượng sống tích cực và tinh thần “bền đam mê, không lùi bước” đến cộng đồng sinh viên. (Ảnh: NVCC)

“Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó phục vụ con người”, Diệu nói. “Mỗi mô phỏng anten hay cảm biến y sinh, trong mắt tôi, không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, mà là một bước nhỏ giúp cuộc sống an toàn hơn.”

Giữa những đêm khuya, một mình trong phòng lab chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, tiếng quạt tản nhiệt đều đều hòa vào không gian tĩnh lặng. Diệu bật nắp chai Number 1, âm thanh “tách” vang lên đầy hứng khởi. Chỉ một ngụm đã đánh thức cả nguồn năng lượng đang chờ được bùng nổ trong cô.

Giữa thế giới của mạch điện và sóng điện từ, Khánh Diệu luôn giữ vững nguồn năng lượng tích cực với Number 1 để bền bỉ theo đuổi đam mê nghiên cứu công nghệ y sinh. (Ảnh: NVCC).

“Những lúc tưởng chừng chạm giới hạn, Number 1 luôn là nguồn năng lượng giúp mình lấy lại sự tập trung, tỉnh táo. Nhờ đó, mình học được cách đứng vững trước áp lực, không gục ngã, bền bỉ với đam mê và tiến lên mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách”, cô mỉm cười.

Bằng tinh thần đó, cô gái trẻ đã chinh phục loạt thành tựu đáng nể: 5 bài báo khoa học quốc tế, trong đó 3 bài là tác giả chính, Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2025 và là gương mặt quen thuộc tại các hội nghị trong và ngoài nước.

Đằng sau những thành công là vô số thất bại, nhưng cũng là minh chứng rõ ràng cho triết lý sống của Diệu: “Không có con đường nào quá xa, chỉ có người không đủ đam mê để đi đến cùng.”

Nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu chia sẻ về kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học tại trường. Với Diệu, mỗi ngày nghiên cứu, mỗi đêm miệt mài bên mô phỏng anten đều như được tiếp thêm năng lượng.

Đôi khi, chỉ một ngụm Number 1 mát lạnh cũng đủ giúp cô tỉnh táo, tập trung và tiếp sức cho ngọn lửa đam mê chưa từng tắt để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Hành trình Number 1: Từ nữ sinh khoa học công nghệ lan tỏa cảm hứng đến hàng triệu người trẻ Việt

Nếu rapper Đen – đại sứ thương hiệu của Number 1 kể hành trình đam mê của mình bằng âm nhạc thì Khánh Diệu chọn anten, mạch điện để kể câu chuyện khoa học của mình.

Cả hai đều đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam: Dám ước mơ, dám hành động; lặng lẽ, bền bỉ để chinh phục ước mơ dù con đường có gập ghềnh.

Với Diệu, mỗi lần thử sai, mỗi đồ thị chạy lệch đều là một “đoạn gập gềnh” cần thiết để tìm đến phiên bản tốt hơn của chính mình.

Từ phòng lab nhỏ đến ước mơ lớn, Nguyễn Thị Khánh Diệu là hình ảnh của người trẻ Việt – luôn tiếp năng lượng, bền đam mê để trở thành phiên bản “Number 1” của chính mình.

Câu chuyện của Diệu không chỉ là hành trình của một nhà nghiên cứu trẻ. Đó còn là hình ảnh phản chiếu của hàng nghìn sinh viên đang miệt mài trong phòng lab, của những kỹ sư ngày đêm thử nghiệm, của những người trẻ không ngừng tiếp năng lượng để tiến về phía trước.

Và đâu đó, trong những căn xưởng, giảng đường, phòng lab hay studio, vẫn có hàng triệu người trẻ Việt: Từ công nhân, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên đến nghệ sĩ đang bền đam mê, dám ước mơ, dám chinh phục và không ngừng bước tới.

Bởi hành trình vươn lên không bao giờ là cuộc đua với người khác, mà là hành trình tiếp năng lượng, bền đam mê để trở thành phiên bản Number 1 của chính mình.