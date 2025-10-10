Ảnh hiếm của thái giám được Từ Hi Thái hậu sủng ái nhất

(VTC News) -

Trong lịch sử cuối triều Thanh, Lý Liên Anh là nhân vật đặc biệt, gắn liền với sự tồn tại của Từ Hi Thái hậu. Dù sở hữu diện mạo kém sắc và xuất thân nghèo khó, ông là người được Từ Hi sủng ái nhất, vượt qua mọi định kiến và nghi ngờ về bản thân. Vậy, đâu là lý do khiến Lý Liên Anh có được ưu ái đặc biệt từ vị thái hậu quyền lực này?

Trong lịch sử cuối triều Thanh, Lý Liên Anh là nhân vật đặc biệt, gắn liền với sự tồn tại của Từ Hi Thái hậu. (Ảnh: Sohu)

Lý Liên Anh sinh năm 1848 tại Đại Thành, phủ Thuận Thiên. Cuộc sống của ông gắn liền với những khó khăn, khi cha là kẻ lưu manh và gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Năm 7 tuổi, ông phải bước vào con đường tịnh thân và trở thành thái giám. Dù không được học hành đầy đủ, Lý Liên Anh lại có sự thông minh bẩm sinh, nhanh chóng ghi điểm trong mắt những người trong cung.

Lý Liên Anh bắt đầu hầu hạ Từ Hi Thái hậu từ năm 16 tuổi và nhanh chóng ghi dấu ấn trong mắt bà. Dù bị đồn thổi rằng ông nhờ kỹ năng chải tóc mà được yêu mến, nhưng thực tế là nhờ vào tài năng thiên bẩm và sự thông minh, ông dần chinh phục trái tim của Từ Hi Thái hậu.

Một trong những yếu tố giúp Lý Liên Anh được Từ Hi Thái hậu yêu quý chính là trí tuệ cảm xúc (EQ) cao hơn người của ông. Lý Liên Anh không chỉ là thái giám biết cách làm vừa lòng chủ nhân, mà còn là người sở hữu khả năng ứng biến tuyệt vời trong mọi tình huống.

Hồi ức từ các cung nữ đã khẳng định rằng, dù không được học hành chính quy, Lý Liên Anh vẫn biết viết chữ đẹp và thư pháp rất uyển chuyển, điều này phá vỡ hoàn toàn những lời đồn về việc ông không hề biết chữ.

Lý Liên Anh cũng đặc biệt khéo léo trong việc hỗ trợ Từ Hi Thái hậu, giúp bà thoát khỏi những tình huống khó xử. Một trong những sự kiện nổi bật là khi Từ Hi viết sai một chữ trong một văn bản quan trọng, ông khéo léo giải thích và cứu nguy cho bà, khiến mọi người xung quanh không cảm thấy ngượng ngùng. Chính sự thông minh, nhanh nhạy này mà Từ Hi không thể thiếu ông trong những buổi trò chuyện và những hoạt động thường ngày.

Có thể thấy Lý Liên Anh sở hữu ngoại hình kém sắc: gương mặt nhỏ, nước da sạm, lấm tấm mụn và ánh mắt sắc lạnh. (Ảnh: Sohu)

Từ những bức ảnh hiếm còn lưu lại, có thể thấy Lý Liên Anh sở hữu ngoại hình không mấy thiện cảm: gương mặt nhỏ, nước da sạm, lấm tấm mụn và ánh mắt sắc lạnh, đầy mưu toan. Vẻ ngoài ấy như phản chiếu chính môi trường chốn hậu cung, nơi ai không đủ khôn ngoan, thủ đoạn thì khó lòng tồn tại, chứ đừng nói đến việc bước lên đỉnh quyền lực.

Chính sự lanh lợi và khả năng nắm bắt tâm lý người khác, Lý Liên Anh khiến Từ Hi Thái hậu nhiều lần phá lệ.

Năm 26 tuổi, ông được thăng lên vị trí đứng đầu các thái giám trong cung. Đến năm 31 tuổi, trở thành tổng quản Hoa Linh Tứ phẩm. Đến năm 46 tuổi lại tiếp tục lập kỷ lục khi được ban thưởng Hoa Linh nhị phẩm là cấp bậc vốn chưa từng dành cho một thái giám nào trước đó. Con đường thăng tiến phi thường ấy là minh chứng rõ rệt cho sự mưu trí, bản lĩnh và tài năng vượt trội của Lý Liên Anh.

Không chỉ là thái giám thân cận, Lý Liên Anh còn là người mà Từ Hi Thái hậu coi như tri kỷ. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ là thái giám thân cận, Lý Liên Anh còn là người mà Từ Hi Thái hậu coi như tri kỷ. Những năm cuối đời của Từ Hi, mỗi sáng bà đều gọi Lý Liên Anh dậy để tản bộ và tâm sự. Khi Từ Hi mất ngủ hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, Lý Liên Anh luôn túc trực, là người bạn đồng hành duy nhất, chia sẻ những điều sâu kín nhất với bà. Mối quan hệ này vượt xa sự gắn bó thông thường giữa chủ và nô bộc, và có thể coi là một trong những tình bạn hiếm có trong lịch sử.

Có những lời đồn đại về mối quan hệ giữa họ, nhưng không có bằng chứng nào khẳng định sự thân mật ngoài công việc của họ. Lý Liên Anh luôn duy trì vai trò là nô bộc trung thành, tận tụy và nghiêm túc với nhiệm vụ của mình.

Nhờ sự thông minh và khéo léo, Lý Liên Anh nhanh chóng thăng tiến trong triều đình. Ông trở thành thủ lĩnh các thái giám khi mới 26 tuổi, rồi sau đó đạt được chức vụ cao hơn trong bộ máy hành chính của cung đình.

Dù vậy, quyền lực của ông cũng không kéo dài mãi mãi, khi triều đại nhà Thanh sụp đổ. Lý Liên Anh qua đời năm 1911, chỉ một thời gian ngắn sau sự ra đi của Từ Hi Thái hậu.

Nhờ sự thông minh và khéo léo, Lý Liên Anh nhanh chóng thăng tiến trong triều đình. (Ảnh: Sohu)

Cuộc đời của Lý Liên Anh, dù chứng kiến bao thăng trầm của triều Thanh, lại kết thúc trong bí ẩn. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn là điều chưa được làm rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng, ông đã chứng kiến giai đoạn biến động, nơi quyền lực và sự đổ vỡ đan xen nhau.

Cuộc đời của Lý Liên Anh là câu chuyện về sự nỗ lực, thông minh và sự trung thành tuyệt đối. Dù không có ngoại hình nổi bật, nhưng ông đã chứng minh rằng, với trí tuệ và tài năng, có thể thay đổi số phận.