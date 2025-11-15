An Khánh Ecomony: 'Hơi thở xanh' giữa lòng đô thị

(VTC News) -

Triết lý xuyên suốt của An Khánh Ecomony được thể hiện ngay từ những phác thảo đầu tiên: Đô thị xanh không chỉ nằm ở việc trồng thật nhiều cây, mà phải tạo ra một hệ sinh thái sống, nơi thiên nhiên và con người tương tác, nơi mỗi ngày cư dân đều cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thư thái và an toàn.

Triết lý ấy cũng không tách rời bối cảnh đô thị lớn như Hà Nội - nơi người dân đang phải đối mặt với ô nhiễm không khí, áp lực giao thông và sự thiếu hụt không gian công cộng chất lượng.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là hệ thống đèn lọc không khí bằng tảo ALOXY - công nghệ được cấp bằng sáng chế quốc tế và hiện chỉ mới xuất hiện trong một số khu đô thị tiên phong. Những chiếc đèn sinh học này vận hành như những “lá phổi xanh” nhân tạo, tận dụng cơ chế quang hợp của tảo để hấp thụ CO₂ và bụi mịn, trả lại bầu không khí trong lành hơn cho cư dân.

Sự xuất hiện của ALOXY không chỉ mang tính biểu tượng về công nghệ xanh, mà còn thể hiện cách tiếp cận nghiêm túc của chủ đầu tư: Tạo ra một không gian sống thân thiện với môi trường bằng những giải pháp khoa học có khả năng đem lại tác động thực sự.

Cảnh quan của dự án cũng được thiết kế dựa trên triết lý “mở”. Không gian tại An Khánh Ecomony không bị chia cắt bởi những mảng tường bê tông khô cứng.

Thay vào đó là những lối dạo bộ mềm mại, dòng suối cảnh quan nhỏ khẽ uốn mình giữa các nhóm nhà, những tiểu cảnh hồ cá - non bộ gợi nhớ đến không gian vườn Á Đông thân thuộc. Hệ thống cây xanh được bố trí khoa học, có tính toán về độ tán, độ cao và thời gian phát triển, để mỗi năm trôi qua, khu đô thị lại trở nên xanh hơn, mát hơn và đáng sống hơn.

Không gian xanh tại An Khánh Ecomony không chỉ để ngắm, mà để sống cùng. Trẻ em có thể chạy chơi dưới bóng cây, người lớn có thể tản bộ mỗi chiều, người cao tuổi có thể tập dưỡng sinh bên dòng nước nhỏ. Mọi thiết kế đều hướng đến trải nghiệm - thứ mà nhiều khu đô thị lớn vẫn còn tách biệt giữa cây xanh “trưng bày” và cây xanh “để sống”.

Phối cảnh dự án

Mỗi căn liền kề - biệt thự tại An Khánh Ecomony được thiết kế theo phong cách đương đại tối giản, đề cao sự thông thoáng, ánh sáng tự nhiên và tính kết nối.

Mặt tiền với các mảng kính lớn tạo không gian mở, giúp ánh sáng chan hòa vào nội thất, vừa tiết kiệm năng lượng vừa tạo cảm giác rộng rãi. Đây là chi tiết thể hiện rõ triết lý xanh của dự án: Ánh sáng trời là nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững và lành mạnh nhất cho cơ thể.

Không gian phòng khách được thiết kế mở, có những căn còn áp dụng thiết kế thông tầng, tạo sự sang trọng và đón sáng tốt hơn. Sân trong, giếng trời và vườn treo giúp ngôi nhà điều hòa không khí tự nhiên, giảm thiểu tình trạng bí và thiếu gió mà nhiều căn liền kề thành phố đang gặp phải.

Tầng tum mở trở thành một không gian nghỉ ngơi, tổ chức tiệc BBQ nhỏ hoặc đơn giản là nơi để cư dân ngắm hoàng hôn, đọc sách hoặc trồng cây.

Sự kết hợp của kiến trúc hiện đại với yếu tố xanh khiến những căn nhà tại An Khánh Ecomony không chỉ là nơi ở, mà là “nơi trở về”, nơi mỗi thành viên trong gia đình có thể tìm thấy sự bình an sau một ngày dài bận rộn.

Các căn liền kề có diện tích rất hợp lý.

An Khánh Ecomony gồm các căn liền kề từ 48 - 116m² (phổ biến khoảng 70m²), biệt thự từ 119 - 193m² (phổ biến khoảng 140m²). Đây là những “con số dễ chịu” với nhóm khách hàng trung lưu, giúp nâng cao tính thanh khoản của sản phẩm và bắt nhịp với xu hướng dịch chuyển của thị trường sang các sản phẩm diện tích vừa - tối ưu công năng, tổng giá trị mỗi căn không quá lớn nhưng giá trị sử dụng cao.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng xu hướng “xanh hóa” không còn là lựa chọn mang tính thời thượng hay một khẩu hiệu truyền thông, mà đã trở thành nền tảng của mô hình phát triển đô thị hiện đại.