An cư lạc nghiệp - bố trí tái định cư cho người dân sống ven sông, kênh, rạch

(VTC News) -

Đây chính là nỗi trăn trở, thôi thúc toàn xã hội cùng chung tay góp sức, để mỗi người đều có một mái ấm vững chãi, cùng nỗ lực vươn lên, để cái nghèo, cái khó không còn đeo bám…

Công tác di dời nhà ven bờ Bắc Kênh đôi (quận 8 cũ) thời gian qua được tiến hành khẩn trương.

Tính từ năm 2021 đến nay, TP.HCM di dời gần 3.000/6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch; dự kiến hết năm nay di dời khoảng 5.500 căn. Cùng với việc di dời này là rất những căn nhà tái định cư được xây dựng lên để hiện thực hóa giấc mơ an cư trên bờ cho rất nhiều người nghèo. Đây không chỉ là giải pháp cải thiện điều kiện sống cho người dân mà còn đóng góp thiết thực cho Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua 'Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau' giai đoạn 2021-2025.

Những ngày qua, tại khu vực bờ Bắc kênh Đôi (quận 8 cũ) một không khí làm việc rất khẩn trương. Lực lượng chức năng cùng nhiều bà con tiến hành tháo dỡ những căn nhà lụp xụp trên các tuyến đường Nguyễn Duy, Hoài Thanh... Không ít người bùi ngùi khi phải chia tay nơi chốn đã gắn bó với mình bao năm tháng, đi qua bao mùa nắng mưa. Thế nhưng, tất cả đều chung một niềm vui, phấn khởi và tin tưởng rằng thời gian sắp tới cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi họ được định cư trong những ngôi nhà vững chãi tại khu tái định cư khang trang, hạ tầng hoàn chỉnh và môi trường sống trong lành, an toàn.

Là người mang nhiều cảm xúc, ông Nguyễn Văn Phước, người đã sống tại khu vực bờ bắc Kênh Đôi từ năm 1968 chia sẻ, phải tự tay dỡ bỏ căn nhà quen thuộc đã gắn bó gần như suốt cả cuộc đời ông cũng bùi ngùi lắm, thế nhưng cả gia đình tôi đều đồng thuận bởi khi Kênh Đôi được cải tạo sẽ giúp thành phố đẹp hơn, khang trang và văn minh hơn. Cùng với đó, khi được an cư trong một ngôi nhà vững chãi ở một nơi có đầy đủ cơ sở hạ tầng, gia đình ông sẽ có điều kiện để cải thiện cuộc sống tốt hơn.

Cùng chung tâm sự với ông Phước, đa phần bà con khi di dời đều có chút lưu luyến nơi ở cũ, nhưng tất cả đều đặt lợi ích của cộng đồng, của thành phố lên trên. Bởi ai cũng hiểu rằng, việc chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch không chỉ góp phần làm cho môi trường sống trong lành hơn, cảnh quan đẹp hơn, mà còn mở ra cơ hội để mỗi gia đình có chỗ ở ổn định, điều kiện sinh hoạt thuận lợi, an toàn. Cùng với một số tiền nhận được kèm một phần tiền do tự nguyện, tự giác di dời, đa phần bà con sống ở trên kênh rạch đã có thể mua được một căn nhà mới phù hợp để ổn định cuộc sống.

Khu vực nhà ven bờ bắc Kênh Đôi chuẩn bị di dời để thực hiện dự án chỉnh trang hành lang ven Kênh Đôi của TP.HCM.

Giai đoạn 2021 - 2025 thành phố đặt chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn, nhưng đến nay mới thực hiện được 1.447 căn. Dự kiến đến hết năm 2025, cố gắng nâng lên được mức 5.378 căn (83%). Thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản di dời, bố trí tái định cư cho toàn bộ người dân sống trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn, tạo dựng một đô thị phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và đời sống người dân.

Mục tiêu của thành phố cũng là hiện thực hóa những ước mơ thoát nghèo, an cư lạc nghiệp của bao thế hệ người dân từng gắn bó với những căn nhà tạm bợ ven kênh rạch. Khi những mái nhà kiên cố, sạch đẹp, an toàn được dựng lên trên nền đất vững chãi, người dân có điều kiện để ổn định đời sống, yên tâm lao động, con cái được học hành trong môi trường tốt hơn, để “không còn ai bị bỏ lại phía sau”. Đây cũng là hành trình nhân văn, nơi chính sách phát triển gắn chặt với hạnh phúc, với cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của người dân.

Đúng như phát biểu của ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - việc chỉnh trang, di dời nhà ven kênh rạch là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Thành phố đặt mục tiêu không chỉ cải tạo hạ tầng, làm sạch môi trường, mà quan trọng hơn là bảo đảm chỗ ở và sinh kế bền vững cho người dân.