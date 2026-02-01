Airbus BelugaST-5: ‘Cá voi trắng’ của bầu trời chính thức nghỉ hưu

(VTC News) -

Ngày 29/1, chiếc Airbus BelugaST-5 đã hạ cánh tại Broughton, xứ Wales, khép lại hành trình hơn 30 năm phục vụ trong ngành hàng không.

Đây là một trong năm chiếc thuộc dòng máy bay vận tải đặc biệt BelugaST của Airbus, nổi tiếng với thiết kế thân phình to như “cá voi trắng”, chuyên chở các bộ phận máy bay khổng lồ và nhiều loại hàng hóa đặc biệt mà máy bay thông thường không thể đảm nhiệm.

Airbus BelugaST 5 hạ cánh lần cuối tại xứ Wales vào ngày 29/1. (Nguồn: Airbus)

BelugaST được phát triển từ nền tảng Airbus A300-600, chính thức hoạt động từ giữa thập niên 1990. Với khoang chứa khổng lồ có thể mở phần mũi như cửa hatchback, BelugaST có khả năng vận chuyển tới 40 tấn hàng hóa, tương đương trọng lượng một con cá voi lưng gù.

Trong suốt sự nghiệp, đội bay BelugaST thực hiện hơn 13.300 chuyến bay, vận chuyển khoảng 1.700 cánh máy bay giữa các nhà máy Airbus tại châu Âu.

Không chỉ phục vụ nội bộ, BelugaST còn tham gia nhiều nhiệm vụ đặc biệt như đưa vệ tinh tới Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), vận chuyển bức tranh nổi tiếng “Tự do dẫn dắt nhân dân” của Eugène Delacroix từ Paris sang Tokyo, hay lập kỷ lục thế giới khi chở một bồn hóa chất khổng lồ vào năm 1997.

BelugaST từng lập kỷ lục chuyến bay thương mại dài nhất năm 2003, chở ba trực thăng từ Pháp tới Australia.

BelugaST-5 nâng khoang chở hàng sau khi hạ cánh. (Nguồn: Airbus)

BelugaST-5 là chiếc đầu tiên trong đội bay chính thức nghỉ hưu. Phi công Didier Puxeddu, người thực hiện chuyến bay cuối cùng từ Bordeaux (Pháp) tới Broughton (Anh), chia sẻ: “Điều khiển Beluga luôn là một đặc ân. Đưa ST-5 về nhà lần cuối là khoảnh khắc đầy cảm xúc, bởi chúng tôi ý thức rõ lịch sử phía sau.”

Sau khi ngừng hoạt động, BelugaST-5 sẽ được giữ lại tại Anh và chuyển đổi thành một trung tâm giáo dục, nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

BelugaST "nghỉ hưu" không đồng nghĩa với sự kết thúc. Airbus đã phát triển thế hệ kế tiếp - BelugaXL - với kích thước lớn hơn, khả năng vận tải mạnh mẽ hơn, dự kiến sẽ đảm nhận vai trò chính từ năm 2027.

BelugaXL sẽ tiếp tục sứ mệnh vận chuyển các bộ phận máy bay khổng lồ, đồng thời mở rộng khả năng phục vụ các dự án công nghệ và khoa học toàn cầu.

Từ góc nhìn công nghệ và khoa học, BelugaST là minh chứng cho sự sáng tạo vượt bậc trong ngành hàng không. Thiết kế độc đáo, khả năng vận tải siêu lớn và những nhiệm vụ đặc biệt đã biến nó thành biểu tượng của kỹ thuật hàng không châu Âu.

Việc chuyển đổi BelugaST-5 thành cơ sở giáo dục cũng cho thấy cách Airbus tận dụng di sản công nghệ để nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Sự kiện BelugaST-5 hạ cánh lần cuối không chỉ khép lại một chương lịch sử mà còn mở ra hành trình mới, từ biểu tượng vận tải hàng không trở thành nguồn cảm hứng cho khoa học và công nghệ.

Với BelugaXL kế nhiệm, di sản “cá voi trắng” sẽ tiếp tục bay cao, khẳng định vai trò tiên phong của Airbus trong đổi mới và phát triển ngành hàng không toàn cầu.