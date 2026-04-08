AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

AEON hỗ trợ khách hàng an tâm mua sắm giữa biến động giá

Cụ thể, chương trình “Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm” cam kết duy trì mức giá ổn định xuyên suốt 30 ngày (tháng 4/2026) trên toàn hệ thống Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (GMS & SSM) trên toàn quốc.

Danh mục sản phẩm tập trung vào nhóm nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm các mặt hàng tiêu dùng nhanh phục vụ sinh hoạt hằng ngày như gạo, bột giặt, giấy vệ sinh, đồ uống... Bên cạnh đó, AEON Việt Nam còn triển khai các chương trình ưu đãi mua số lượng lớn, góp phần tối ưu chi phí cho người tiêu dùng.

Song song với đó, bằng việc duy trì khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu, chương trình “Giá thấp mỗi ngày” kéo dài suốt cả năm đã được AEON Việt Nam triển khai từ nhiều năm qua. Các sản phẩm trong chương trình “Giá thấp mỗi ngày” được lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí: giữ giá bán ổn định, đa dạng, thuộc mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của mọi gia đình Việt, và đến từ thương hiệu uy tín, mang đến chất lượng đảm bảo và sự an tâm cho khách hàng.

Ngoài ra, chương trình “THỨ 4 VUI VẺ” được triển khai vào mỗi thứ 4 hàng tuần, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các loại rau củ tươi và mức giá tốt để khách hàng luôn an tâm mua sắm, không còn lo về giá. Trong chương trình, hàng loạt sản phẩm khuyến mại được áp dụng, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, đồ đông lạnh và các sản phẩm bơ sữa.

AEON nỗ lực cùng Nhà cung cấp, đồng hành giúp khách hàng vượt “bão giá”

Để duy trì nguồn hàng ổn định và mức giá tốt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay, AEON Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các đối tác để cùng tìm kiếm các giải pháp không ngừng cải thiện chuỗi cung ứng, đồng thời kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển (logistics).

Bà Trần Thu Quỳnh, Giám đốc Cấp cao Thu Mua Khu vực Miền Bắc và Miền Trung AEON Việt Nam, cho biết: “Với triết lý kinh doanh “Tất cả vì Khách hàng”, mọi quyết định của AEON đều hướng đến việc mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức và thị trường biến động, sứ mệnh này càng được thể hiện rõ nét thông qua các nỗ lực không ngừng của chúng tôi.

Theo đó, AEON Việt Nam luôn ưu tiên duy trì nguồn hàng ổn định, cam kết giữ mức giá hợp lý trong dài hạn, đồng thời đồng hành cùng người dân trong việc ổn định chi phí sinh hoạt, góp phần bảo vệ chất lượng và sự an tâm trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình”.