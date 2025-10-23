AEON đẩy mạnh mở rộng tại Việt Nam với mô hình quy mô vừa

(VTC News) -

Tập đoàn bán lẻ AEON đang tăng tốc mở rộng tại Việt Nam, thị trường được xem là trọng điểm chiến lược chỉ sau Nhật Bản. Với hơn 1,5 tỷ USD đầu tư và kế hoạch tăng gấp ba quy mô hoạt động đến năm 2030, AEON triển khai linh hoạt đa dạng mô hình bán lẻ - trong đó có trung tâm thương mại (TTTM) quy mô vừa, tiêu biểu là AEON Tân An vừa khai trương trong tháng 10.

Sở hữu tốc độ tăng trưởng bán lẻ ổn định từ 7-12%/năm cùng cơ cấu dân số trẻ và nhu cầu tiêu dùng hiện đại, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường năng động nhất khu vực. Nhận thấy tiềm năng này, AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm trong khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Nhật Bản. Mục tiêu của AEON đến năm 2030 là mở rộng quy mô gấp ba, phủ sóng khắp cả nước thông qua việc phát triển đa dạng các mô hình bán lẻ, từ TTTM quy mô lớn đến Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) quy mô vừa và siêu thị nhỏ.

Đa dạng mô hình - Linh hoạt mở rộng mạng lưới

Trong giai đoạn từ 2025-2030, Tập đoàn AEON tại Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng. Bên cạnh những dự án quy mô lớn, AEON đang đẩy mạnh mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa nhằm mở rộng độ phủ tại các địa phương tiềm năng. Các dự án AEON Tân An (Tây Ninh mới) và AEON Văn Giang (Hưng Yên) là những minh chứng điển hình, phản ánh định hướng mở rộng mạng lưới tiếp cận gần hơn với cộng đồng.

TTTM AEON Tân An (tỉnh Tây Ninh mới) đi vào hoạt động từ tháng 9/2025 với mô hình TTTM quy mô vừa.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết mô hình quy mô vừa giúp AEON tối ưu chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết yếu của người dân địa phương.

AEON Tân An - Điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí toàn diện tại Tây Ninh mới

Là TTTM đầu tiên của AEON tại tỉnh Tây Ninh mới, AEON Tân An được xem là bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu giai đoạn chuyển mình của AEON trong mở rộng mạng lưới tại Việt Nam. Mô hình TTTM quy mô vừa này phản ánh cách tiếp cận thực tiễn hơn, phù hợp với đặc thù từng địa phương và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn, đồng thời mở ra tiền đề để nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành khác trong thời gian tới.

AEON Tân An được định hướng trở thành điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí toàn diện cho người dân địa phương, mang đến trải nghiệm không gian hiện đại và đa dạng tiện ích ngay tại nơi sinh sống thay vì phải di chuyển xa đến TP.HCM. Mô hình này không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và phong phú hơn, mà còn nâng cao chất lượng đời sống và tạo nên không gian sinh hoạt hiện đại cho cộng đồng địa phương.

AEON Tân An mang đến đa dạng trải nghiệm mua sắm - ẩm thực – giải trí cho người dân địa phương.

Không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, AEON Tân An còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trung tâm tạo ra khoảng 1.000 cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Hơn 90% sản phẩm tại hệ thống TT BHTH & ST của AEON Việt Nam hiện có nguồn gốc trong nước. Thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, tiêu chuẩn kiểm định và năng lực sản xuất, AEON Việt Nam giúp doanh nghiệp Việt nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường hiện đại và gia tăng tiêu thụ hàng nội địa.

Không chỉ nâng tầm phong cách sống của khách hàng, AEON Tân An còn góp phần cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Song song, doanh nghiệp còn triển khai nhiều hoạt động vì môi trường như trồng cây xanh, xây dựng toà nhà TTTM AEON Tân An theo tiêu chuẩn công trình xanh và hướng đến đạt chứng chỉ LOTUS, thể hiện cam kết của AEON trong việc phát triển hài hòa giữa kinh tế, cộng đồng và môi trường.

Đại diện của Tập đoàn AEON khẳng định: “Sự hiện diện của AEON tại mỗi địa phương không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Trong thời gian tới, AEON sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, mở rộng sự hiện diện, đồng hành cùng cộng đồng và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng”.