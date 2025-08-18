Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

(VTC News) -

Ngày 18/8, Acecook Việt Nam công bố công ty vừa đạt giải thưởng “Best Companies to Work for in Asia 2025” – Nơi làm việc tốt nhất châu Á, do tạp chí HR Asia tổ chức. Acecook Việt Nam chinh phục giải thưởng danh giá này, một lần nữa khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc cho toàn thể nhân viên và hướng tới mục tiêu Go Global.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên bởi Tạp chí HR Asia nhằm đánh giá và vinh danh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc hàng đầu trong khu vực. Năm nay, giải thưởng này được tổ chức tại hơn 15 quốc gia và thị trường, trong đó có Việt Nam.

Sau hơn 13 năm tổ chức, giải thưởng đã vinh danh hàng trăm doanh nghiệp xuất sắc, ghi nhận thành tựu của các tổ chức trong việc kiến tạo nên những môi trường làm việc lý tưởng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy nền kinh tế.

Đại diện công ty Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải Best Companies to Work for in Asia 2025” – Nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Acecook Việt Nam đã chinh phục danh hiệu này thông qua nhiều yếu tố. Quan trọng nhất phải kể đến cách thay đổi tư duy lãnh đạo một cách mạnh mẽ. Nâng tầm Mindset “kết nối đội ngũ” của thế hệ lãnh đạo từ sự thấu hiểu và khơi gợi sức mạnh tiềm ẩn của mỗi cá nhân. Mở rộng các sân chơi sáng kiến để phát huy tinh thần ownership. Các nhà quản lý Acecook không chỉ dẫn đường, họ còn truyền cảm hứng và tạo nên sự hòa hợp giữa các thế hệ.

Song song đó, công ty đặc biệt chú trọng vào việc ươm mầm thế hệ kế thừa thông qua chương trình HIPO – hành trình 11 tháng để những nhân sự tiềm năng rèn luyện tư duy, rèn kỹ năng lãnh đạo và trưởng thành mạnh mẽ. Đây cũng là chương trình thường niên nhằm tạo nguồn lực lượng sẵn sàng cho mọi thử thách mới.

Một yếu tố cốt lõi khác làm nên thành công của Acecook là văn hóa lắng nghe và thấu hiểu sâu sắc. Công ty đã thiết lập nhiều kênh giao tiếp đa dạng như các buổi đối thoại định kỳ, email/hotline riêng, workshop “Gen Z & Workplace” và chuỗi podcast nội bộ để mọi tiếng nói đều được trân trọng và mọi thế hệ đều được kết nối.

Chương trình “We share We care” nhiều chủ đề kết nối những quan điểm và kỳ vọng của ban lãnh đạo, các cấp quản lý và ngược lại để nhân viên nói lên những góc nhìn của chính họ.

Hạnh phúc cũng là giá trị cốt lõi được lan tỏa từ môi trường làm việc. Acecook không ngừng hướng tới "Happy Workplace – Happy Employee" thông qua các cuộc khảo sát hạnh phúc định kỳ, cải thiện không gian làm việc, những sân chơi kết nối từ thể thao, văn nghệ đến sáng kiến, nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Acecook Việt Nam chăm lo một cách trọn vẹn cho mỗi thành viên bằng chế độ phúc lợi toàn diện. Các phúc lợi này không chỉ dành cho cá nhân mà còn mở rộng đến gia đình, sức khỏe tinh thần, các lễ hội văn hóa, du lịch, thể thao, và cả học bổng khuyến khích con em nhân viên, giúp mỗi người đều cảm nhận được sự trân trọng.

Bên cạnh đó, công ty cũng tiên phong trong việc đổi mới và ứng dụng công nghệ để kết nối. Việc sử dụng các công cụ như app Acecook Home, hệ thống AIHR và chatbot nội bộ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn rút ngắn khoảng cách, giúp mọi người đến gần nhau hơn.

Giải thưởng là minh chứng cho sự nỗ lực của Acecook Việt Nam trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên.

Năm nay, HR Asia Awards được tổ chức với chủ đề năm 2025 là "Multi-Generation Synerg, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng môi trường làm việc để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân viên.

Để đảm bảo tính khách quan và uy tín, giải thưởng áp dụng một quy trình tuyển chọn gắt gao. Các doanh nghiệp tham gia sẽ được đánh giá dựa trên Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên TEAM độc quyền của Tạp chí HR Asia. Quy trình thẩm định chặt chẽ này lấy phản hồi thực tế từ chính nhân viên làm trọng tâm, biến các ý tưởng thành những giải pháp có thể nhân rộng.

Việc nhận được giải thưởng “Best Companies to Work for in Asia 2025” – Nơi làm việc tốt nhất châu Á, là minh chứng rõ nét cho cam kết của Acecook Việt Nam không chỉ trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng mà còn trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc cho hàng nghìn nhân viên.

Hơn tất cả, sự phát triển bền vững của Acecook bắt đầu từ sự tin tưởng và tự hào của mỗi nhân viên khi được làm việc trong 1 doanh nghiệp minh bạch, rõ ràng và có trách nhiệm với xã hội.

Gần 30 năm hoạt động, Acecook đã trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngành thực phẩm ăn liền tại Việt Nam, nổi bật với sản phẩm chủ lực là mì Hảo Hảo, ra mắt lần đầu tiên năm 2000. Hiện nay, Acecook Việt Nam sở hữu 11 nhà máy trên toàn quốc và đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Công ty không chỉ tập trung vào thị trường nội địa mà còn xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Năm 2025, Acecook Việt Nam kỷ niệm 30 năm kể từ ngày bán hàng đầu tiên (7/7/1995 – 7/7/2025). Với thông điệp “Cook Happiness Through Innovation” (Đổi mới nâng tầm hạnh phúc), doanh nghiệp cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sáng tạo, gắn kết cộng đồng và kiến tạo giá trị bền vững cho người tiêu dùng, nhân viên và xã hội.