ACCESS GLOBAL by IELTS ARENA tăng từ 2.000 học bổng 2025 lên 3.000 năm 2026

(VTC News) -

2.000 suất học bổng và những con số đáng chú ý

Triển khai từ đầu năm 2025, Access by IELTS ARENA hướng tới học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, nỗ lực học tập, có thành tích xuất sắc và những cá nhân sử dụng IELTS cho mục tiêu dài hạn. Sau 6 tháng, chương trình đã trao 2.000 suất học bổng trên toàn quốc; số hồ sơ đăng ký vượt kỳ vọng, cho thấy nhu cầu học IELTS bài bản ngày càng tăng.

Ở quy mô tổng thể, quỹ Access Global ghi nhận hơn 7.000 hồ sơ từ khắp các tỉnh thành ngay trong giai đoạn đầu; hơn 2.000 suất học bổng được trao và 100+ lớp học trực tuyến được triển khai. Chương trình có sự đồng hành của 15+ đơn vị, trong đó có IDP Việt Nam, VPBank cùng nhiều trường đại học, THPT.

Đại diện IELTS ARENA, VP BANK và IELTS IDP VIỆT NAM trao những học bổng đầu tiên trong lễ ra mắt quỹ học bổng Access Global by IELTS ARENA.

Về năng lực đào tạo, IELTS ARENA hiện có 11+ cơ sở toàn quốc, phục vụ 50.000+ học viên trực tiếp và trực tuyến; hơn 15.696 học viên đạt IELTS từ 6.5 đến 8.0+, tạo nền tảng chuyên môn cho việc mở rộng quy mô trong giai đoạn tiếp theo.

Quy trình xét duyệt gồm nhiều bước từ đánh giá hồ sơ, học lực, hoàn cảnh đến xác định mục tiêu; danh sách học sinh được công bố công khai để bảo đảm minh bạch.

Bên cạnh hỗ trợ học phí, chương trình không chỉ hỗ trợ học phí mà còn triển khai lộ trình đào tạo cá nhân hóa, theo dõi định kỳ; nhiều học viên cải thiện rõ kỹ năng và đạt điểm IELTS phục vụ xét tuyển hoặc du học.

Tiếng Anh – lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập

Những năm gần đây, yêu cầu tiếng Anh học thuật ngày càng phổ biến trong giáo dục và tuyển dụng, nhưng chi phí luyện thi IELTS vẫn là rào cản với nhiều học sinh, nhất là ở địa phương ngoài trung tâm.

Chương trình không chỉ đào tạo chuyên môn mà còn hướng dẫn phương pháp và chiến lược ôn thi, giúp học viên xây dựng tư duy học tập chủ động, bền vững.

Nền tảng cho giai đoạn mở rộng 3000 suất học bổng

Việc hoàn thành 2.000 suất học bổng trong năm đầu tiên được xem là bước nền quan trọng để chương trình tiếp tục mở rộng quy mô. Trên cơ sở hệ thống đào tạo đã chuẩn hóa, Access by IELTS ARENA đặt mục tiêu phát hành 3.000 suất học bổng trong năm 2026, tăng khoảng 50% so với giai đoạn 1.

Ông Nguyễn Thái Bình Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giáo dục quốc tế IELTS ARENA và Miss World Việt Nam 2024 - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trao học bổng cho các sinh viên ưu tú.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của chương trình tập trung nâng cao chất lượng đào tạo thông qua chuyển đổi số, với định hướng phát triển nền tảng học tiếng Anh tích hợp AI nhằm phân tích năng lực đầu vào, cá nhân hóa lộ trình học và theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Đồng thời, hoạt động cố vấn học tập được tăng cường để hỗ trợ học viên xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng chiến lược ôn luyện hiệu quả và nâng cao khả năng đạt điểm IELTS theo định hướng dài hạn.

Hành trình tiếp nối và tác động dài hạn

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tiếng Anh không chỉ là lợi thế cá nhân mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các chương trình học bổng quy mô lớn vì vậy được kỳ vọng tạo tác động bền vững cho cộng đồng người học.

Với mục tiêu 3.000 suất trong năm 2026, Access by IELTS ARENA đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận đến nhiều địa phương, đặc biệt những khu vực còn hạn chế điều kiện học ngoại ngữ.

Bà Nguyễn Thị Hà Linh - Chuyên viên cao cấp bộ phận phát triển bài thi IELTS khu vực miền Bắc, IDP Việt Nam, trao học bổng cho các sinh viên ưu tú trong sự kiện "Ươm mầm hành trình trẻ" của IELTS ARENA.

Đại diện chương trình cho biết quỹ học bổng được định hướng phát triển ổn định, bảo đảm tăng trưởng hằng năm cả về quy mô và chất lượng. Việc nâng từ 2.000 lên 3.000 suất thể hiện cam kết đầu tư dài hạn cho giáo dục, trong bối cảnh nhu cầu học IELTS ngày càng lớn và người học cần thêm cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo chất lượng với chi phí hợp lý.

Sau giai đoạn 1, Access by IELTS ARENA chính thức khởi động hành trình trao 3.000 suất học bổng IELTS năm 2026, đánh dấu bước mở rộng quy mô và gia tăng chiều sâu tác động xã hội.

Từ cột mốc 2.000 suất đã triển khai, chương trình tiếp tục nâng tầm Quỹ học bổng Access by IELTS ARENA với mục tiêu mang cơ hội học IELTS bài bản đến nhiều học sinh, sinh viên hơn trên toàn quốc, đặc biệt tại các địa phương còn hạn chế điều kiện tiếp cận. Đây không chỉ là sự gia tăng về số lượng, mà còn là bước tiến chiến lược trong lộ trình phát triển bền vững và dài hạn của chương trình.