ACBC ra mắt hai sản phẩm chứng chỉ quỹ mới

Quỹ đầu tư tăng trưởng chủ động ACBC (ACBC-AGF): là quỹ cổ phiếu hướng đến tối đa hóa lợi nhuận dài hạn thông qua đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng, kết hợp linh hoạt một phần chứng khoán nợ để đảm bảo thanh khoản.

Quỹ kỳ vọng lợi nhuận 13% -15%/năm, tham chiếu VN‑Index, và áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, chọn lọc doanh nghiệp có nền tảng vững, tiềm năng tăng trưởng và định giá hợp lý. Danh mục được điều chỉnh linh hoạt theo thị trường, tuân thủ quản trị rủi ro nghiêm ngặt và đa dạng hóa, nhằm hướng đến tăng trưởng tài sản bền vững trung và dài hạn.

Quỹ đầu tư tăng trưởng ổn định ACBC (ACBC-BGF): hướng đến tăng trưởng vốn bền vững và bảo toàn tài sản thông qua phân bổ hợp lý vào cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi. Tỷ trọng tài sản được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường và mức độ hấp dẫn của từng nhóm tài sản.

Quỹ kỳ vọng lợi nhuận 10%-12%/năm, dựa trên mức sinh lời trung bình của VN‑Index, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi.

Với chiến lược đầu tư cân bằng, ACBC-BGF lựa chọn các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, hiệu quả hoạt động cao và tiềm năng tăng trưởng ổn định, đồng thời duy trì phân bổ vào trái phiếu và tài sản thu nhập cố định để đảm bảo thanh khoản và tạo dòng tiền ổn định, hướng đến tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

