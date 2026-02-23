ACB bước vào năm Bính Ngọ với chiến lược phát triển bền vững

(VTC News) -

Ông Từ Tiến Phát – Tổng Giám đốc ACB – cho biết: “Hình ảnh con ngựa thường gắn với tốc độ và sự bứt phá. Nhưng trong thực tế vận hành một tổ chức tài chính, không phải lúc nào cũng cần phi nước đại. Có những giai đoạn thị trường đòi hỏi tốc độ. Nhưng cũng có những giai đoạn, điều quan trọng hơn là giữ được nền tảng.

Với ACB, năm mới không phải là cuộc đua về tốc độ, mà là hành trình gia tăng chất lượng tăng trưởng. Khi nền tảng đủ vững, việc bứt phá chỉ còn là vấn đề thời điểm.”

Ông Từ Tiến Phát – Tổng Giám đốc ACB.

ACB đã triển khai chương trình “Giảm lãi suất vay tự động” cho phép khách hàng vay vốn (đặc biệt là hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ) hưởng ưu đãi giảm lãi vay lên tới 2%/năm. Song song với đó, ACB tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa dòng tiền và phân bổ tài sản dài hạn. Các sản phẩm như chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, và các dịch vụ đầu tư liên kết với đối tác mở được thiết kế để cân bằng giữa bảo toàn vốn và tối ưu hóa lợi suất.

Với chiến lược dài hạn rõ ràng, ACB hướng tới tăng trưởng ổn định và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển bền vững.