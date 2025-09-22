ABT Homes: Từ 'Anh Biết Tuốt Design' đến công ty thiết kế thi công trọn gói

(VTC News) -

Từ đam mê cá nhân đến thương hiệu uy tín

Không phải ngẫu nhiên cái tên “Anh Biết Tuốt Design” trở thành dấu ấn đặc trưng trong làng thiết kế. Yếu tố tạo nên sức bật cho thương hiệu không chỉ đến từ nền tảng chuyên môn vững vàng, mà còn từ khả năng kết nối cộng đồng.

Những chia sẻ của anh về thiết kế, thi công, lựa chọn vật liệu và bí quyết kiến tạo không gian đã thu hút hơn 3 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Con số ấy không chỉ phản ánh sức hút cá nhân, mà còn là minh chứng cho giá trị lan tỏa và niềm tin của cộng đồng dành cho anh.

Từ nền tảng uy tín đó, anh Nguyễn Việt Anh nhận ra đã đến lúc biến đam mê thành hành động, xây dựng một thương hiệu có thể mang đến giải pháp toàn diện cho khách hàng, khép kín từ thiết kế tới thi công, đảm bảo đồng bộ, tối ưu thời gian và chi phí.

Sự ra đời của ABT Homes - bước đi chiến lược

Để khép kín quy trình và mang tới trải nghiệm trọn vẹn, anh Nguyễn Việt Anh đã sáng lập Công ty cổ phần ABT Homes (ABT Homes) dựa trên nền tảng là những kỹ sư, kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm, trẻ trung và nhiệt huyết với công việc.

“Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện, và chúng tôi là người kể chuyện qua không gian”, anh Việt Anh chia sẻ.

ABT Homes lắng nghe để thiết kế vừa vặn từng khách hàng.

ABT Homes kế thừa tinh thần của Anh Biết Tuốt Design, đồng thời bổ sung năng lực thi công mạnh mẽ, quản trị dự án khoa học và đội ngũ thi công giàu kinh nghiệm. Nhờ vậy, khách hàng có thể bắt đầu hành trình từ một bản phối cảnh 3D và kết thúc bằng khoảnh khắc nhận chìa khóa nhà mới, mọi chi tiết đều đồng bộ, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ.

Chạm tới cảm xúc, tối ưu công năng

Điểm khác biệt lớn nhất của Anh Biết Tuốt Design và ABT Homes nằm ở cách tiếp cận. Không chạy theo trào lưu một cách máy móc, mỗi thiết kế được xây dựng dựa trên lối sống, nhu cầu sử dụng và gu thẩm mỹ của từng gia đình. Anh Việt Anh luôn nhấn mạnh: “Một ngôi nhà đẹp là ngôi nhà khiến người ở cảm thấy thuộc về nó”.

Sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công năng tối ưu là nguyên tắc bất di bất dịch. Không gian được mở rộng bằng giải pháp bố trí thông minh, ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, vật liệu được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo độ bền và an toàn sức khỏe. Từng chi tiết, từ màu sơn tường, chất liệu gỗ, cho tới cách đặt ghế sofa, đều nhằm tạo nên một tổng thể hài hòa và giàu cảm xúc.

Thiết kế nội thất của ABT Homes.

Tại ABT Homes, mọi công đoạn từ tư vấn ý tưởng, phát triển concept, dựng phối cảnh 3D, chọn vật liệu, báo giá minh bạch cho đến thi công và bàn giao đều được tổ chức chỉn chu.

Điều này không chỉ giúp hạn chế tối đa sai sót khi chuyển từ bản vẽ sang thực tế, mà còn đảm bảo tiến độ, đặc biệt là với những dự án yêu cầu gấp.

Dấu ấn từ những công trình thực tế

Hàng trăm công trình trên khắp cả nước đã mang dấu ấn của Anh Biết Tuốt Design và ABT Homes. Từ những căn hộ chung cư hiện đại ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM ... cho tới những căn biệt thự nghỉ dưỡng, mỗi dự án đều có câu chuyện riêng.

ABT Homes hướng tới những không gian sống đầy cảm hứng.

Có gia đình trẻ mong muốn một không gian tối giản nhưng ấm cúng để nuôi dạy con cái. Có gia chủ trung niên yêu thích phong cách sang trọng, chú trọng chi tiết tinh xảo. Dù yêu cầu khác nhau, điểm chung tất cả đều hài lòng với sự tận tâm và kết quả vượt mong đợi.

Anh Nguyễn Việt Anh cùng đội ngũ đặt mục tiêu trong 5 năm tới đưa ABT Homes trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về thiết kế, thi công trọn gói tại Việt Nam, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực nhà ở nghỉ dưỡng và không gian thương mại.

Theo anh, xu hướng tương lai không chỉ dừng ở những căn nhà đẹp mắt, mà phải là không gian sống nâng tầm chất lượng cuộc sống, nơi con người tìm thấy sự thư thái, gắn kết và cảm hứng mỗi ngày.

Câu chuyện của Anh Biết Tuốt Design và ABT Homes không chỉ là câu chuyện về một thương hiệu, mà còn là câu chuyện của những giấc mơ được chắp cánh. Dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Việt Anh, ABT Homes kỳ vọng mỗi công trình hoàn thiện không chỉ làm hài lòng về thẩm mỹ, mà còn trở thành biểu tượng của sự đồng hành, uy tín và tận tâm.

Công ty Cổ phần ABT Homes Trụ sở Hà Nội: TT 03A-7, Hoàng Thành Villa, Mộ Lao, Hà Đông Chi nhánh TP.HCM: 78–80 Cách Mạng Tháng 8 Chi nhánh Quảng Ninh: Đông Nam Building, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long Hotline: 093 717 8898 Website: www.abthomes.vn