Á hậu Thuỵ Vân chia sẻ lý do giấu kín hình ảnh con suốt nhiều năm

(VTC News) -

Sau gần một năm tạm gác công việc để đón con gái thứ hai, Á hậu - BTV Thuỵ Vân gây bất ngờ khi trở lại với diện mạo rạng rỡ tại lễ trao giải VinFuture vừa qua. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp người đẹp được tin tưởng giao vai trò MC của sự kiện lớn này.

Á hậu Thuỵ Vân vừa trở lại với guồng quay công việc sau hơn 2 tháng sinh con.

Chỉ hơn hai tháng sau sinh, Thuỵ Vân vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, thần thái rạng rỡ và phong độ dẫn dắt chuyên nghiệp. Chia sẻ về bí quyết phục hồi sau sinh, cô cho biết không theo đuổi bất kỳ chế độ hà khắc nào: “Quan trọng nhất là tinh thần thoải mái và ăn uống khoa học. Tôi ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế dầu mỡ. Khi cơ thể cho phép, tôi đi bộ, giãn cơ và tập phục hồi nhẹ nhàng. Kiên nhẫn với chính mình là điều quan trọng nhất".

Phía sau ánh đèn sân khấu, Thuỵ Vân chọn cho mình vai trò người mẹ đề cao sự bình yên và riêng tư. Triết lý nuôi dạy con của cô giản dị nhưng hiện đại: để các bé lớn lên tự nhiên, không chịu áp lực thành tích hay sự soi chiếu từ mạng xã hội.

Khác với nhiều nghệ sĩ thoải mái công khai hình ảnh con, Thuỵ Vân chọn cách giữ kín đời sống của các bé. Con trai đầu – bé Tony – cũng phải tới 6–7 năm sau khi đủ nhận thức, cô mới chia sẻ với công chúng.

“Các con không phải người của công chúng. Tôi muốn các bé lớn lên nhẹ nhàng, không chịu sự chú ý quá sớm. Với bé thứ hai, tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của con", cô chia sẻ.

Người đẹp vừa đón con thứ 2 chào đời ở tuổi 39.

Nguyễn Thuỵ Vân (SN 1986, Hà Nội) – Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, đồng thời là thí sinh giành giải Ứng xử hay nhất. Gần hai thập kỷ sau đăng quang, Thuỵ Vân vẫn là một trong số ít mỹ nhân giữ vững sự chuẩn mực cả về hình ảnh lẫn tri thức, duy trì phong thái nền nã, bản lĩnh và không sa vào những ồn ào của showbiz.

Cô tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương và hiện là MC kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam. Nữ MC ghi dấu ấn khi dẫn các chương trình như: Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Lựa chọn cuối tuần, Việc tử tế…

Với sắc vóc quyến rũ cùng cách dẫn chuyên nghiệp, Thuỵ Vân không chỉ ghi được dấu ấn với khán giả truyền hình mà còn được mời làm MC tại nhiều sự kiện.

Mới đây, Thuỵ Vân khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô chỉ mới “vượt cạn” không lâu. Ít ai biết rằng ngay trong những tháng thai kỳ, nàng á hậu vẫn đều đặn dẫn các bản tin của VTV.

Việc chào đón thêm một thành viên mới là kế hoạch đã được cô và gia đình chuẩn bị từ trước, và với Thuỵ Vân, đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Suốt hành trình mang thai, cô luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ chồng và người thân, giúp cô giữ được tinh thần thoải mái và sức khỏe ổn định.