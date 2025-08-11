9 bước phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại

(VTC News) -

UBND TP Huế vừa ban hành kế hoạch về việc phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại, nhằm trả lại tình trạng ngai vua triều Nguyễn giống nhất với thời điểm xây dựng hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2015.

Theo đó, UBND TP Huế đưa ra 9 bước dự kiến thực hiện của quy trình thi công phục chế Ngai vua triều Nguyễn: chuẩn bị địa điểm phục chế hiện vật; di chuyển bảo vật; vệ sinh khoa học nhằm làm sạch hiện vật và các mảnh vỡ; tái định vị các mảnh vỡ thành một khối; tái định vị hoàn chỉnh hiện vật; ổn định lớp sơn son và thếp vàng; phục hồi lớp sơn thếp; phủ bảo vệ; tổ chức nghiệm thu.

Việc phục chế phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc bảo tàng học, trên cơ sở các cứ liệu khoa học, lịch sử; sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công nghệ phù hợp để bảo tồn tối đa yếu tố gốc.

Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn được trưng bày tại Điện Thái hòa (Đại nội Huế) trước khi bị Hồ Văn Phương Tâm lẻn vào phá hoại. (Ảnh: Hoàng Lê)

Bên cạnh đó, phục hồi các chi tiết theo nguyên bản trước khi hiện vật bị xâm hại, không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết, không làm mới hiện vật, giữ lại vết tích gốc nếu không ảnh hưởng đến kết cấu...

Theo kế hoạch, việc phục chế phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản, phục chế và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan và được thực hiện bởi người có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp.... Tất cả các giai đoạn thi công, vật liệu sử dụng phải được tư liệu hoá, ghi chép, quay phim, chụp ảnh vừa để so sánh, vừa để làm tư liệu lưu trữ, báo cáo.

Sau khi phục chế, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn sẽ được tái trưng bày tại vị trí cũ tại điện Thái Hoà.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, trưa 24/5, Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) lẻn vào phá hoại bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn. Ngai vàng bị Tâm bẻ phần tựa tay bên trái và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Hồ Văn Phương Tâm để phục vụ công tác điều tra.