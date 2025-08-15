80 năm ngành Tài chính Việt Nam, vững bước trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Sáng 8/8, Bộ Tài chính đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất vì thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công ty VIETART là đơn vị thực hiện sự kiện 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính.

Đây cũng là dịp toàn ngành tài chính ôn lại chặng đường lịch sử truyền thống từ những ngày đầu đầy gian khó và nhìn về tương lai khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Từ đó, ngày này hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

Suốt chặng đường 80 năm qua, ngành tài chính không ngừng phát triển và khẳng định vị trí trung tâm trong tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quản lý sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tiếp tục chuỗi phát triển, ngành tài chính hiện nay với quy mô mới, sứ mệnh mới tiếp tục thể hiện bản lĩnh chuyên môn, năng lực quản trị, sự phối hợp đồng bộ và tinh thần cải cách không ngừng; chủ động, linh hoạt hơn trong điều hành; liêm chính, kỷ cương hơn trong thực thi nhiệm vụ; hiện đại, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức bộ máy, để thực sự trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế, điểm tựa tin cậy của quốc gia trong mọi tình huống, góp phần cùng đất nước lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính.

Với truyền thống vẻ vang và hành trang đầy tự hào, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang, góp phần cùng đất nước giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc.

Có thể thấy, những thành tựu mà ngành Tài chính đạt được trong 80 năm qua là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo trong đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước ta; là sự hy sinh, nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới, đoàn kết, đồng lòng của các thế hệ ngành Tài chính; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và bạn bè quốc tế.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Tài chính, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất

